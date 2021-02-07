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Вакцина Гам-КОВИД-Вак

"Спутник V" окончательно одобрен к применению в Венгрии

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (54)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210207/33529770/sputnik-V-okonchatelno-odobren-k-primeneniyu-v-hungary.html

Национальный центр общественного здравоохранения страны завершил необходимые официальные исследования вакцины.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в воскресенье министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер, пишет РИА Новости.

"Национальный центр общественного здравоохранения завершил необходимые официальные исследования вакцины "Спутник V", в результате которых было установлено, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества препарата и подходит для использования на людях", - сообщил Кашлер в Facebook.

Министр добавил, что, таким образом, в Венгрии одобрены к применению четыре вакцины от коронавируса: препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а также "Спутник V".

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. 

На этой неделе авторитетное научное издание The Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (54)

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