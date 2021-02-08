Пока все спали: прогноз Гейтса, погибшие в Индии и контраст слов Борреля

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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм - об этом основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium.

По его мнению, каждый год уровень смертности из-за климатических изменений будет "даже больше", чем во время текущей пандемии, пишет РИА Новости.

Второй угрозой является биотерроризм. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", - добавил Гейтс.

Ранее основатель Microsoft заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19. "Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — сказал он.

При сходе ледника в Индии погибли не менее 14 человек

Число погибших в Индии в результате схода ледника в штате Уттаракханд выросло до 14. Об этом сообщила полиция округа Чамоли, где произошло ЧП.

"Продолжается операция по спасению тех, кто оказался в туннеле. Предпринимаются попытки открыть путь, проникнув внутрь туннеля с помощью строительной техники. На данный момент спасено 15 человек и извлечено 14 тел из разных мест", - сообщила полиция в Twitter.

Сошедший в воскресенье утром ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла местную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повлияло на проект гидроэлектростанции в Таповане на реке Дхаулиганга.

На месте происшествия идет поисковая операция, в ней принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники Индо-тибетской полиции и военные.

Спасателям удалось извлечь 15 человек, строивших гидроэлектростанцию "Тапован" и находившихся в момент ЧП в тоннеле. По предварительным оценкам, там может находиться от 30 до 35 человек.

Как сообщил накануне Государственный центр по управлению бедствиями, всего пропавшими без вести считаются около 170 человек, в основном работники гидроэлектростанции.

МИД указал на контраст

Критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по возвращении в Брюссель, контрастируют с его выступлениями в Москве, заявили в МИД РФ.

Как передает РИА Новости, Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля выразил мнение, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Как считает еврокомиссар, в этом вина именно России, которая "воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

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В МИД отметили, что "с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве".

"Российская сторона прокомментировала итоги переговоров на пресс-конференции в его присутствии, и он имел все возможности сразу же дать собственную оценку, что и сделал", - указали во внешнеполитическом ведомстве. Там добавили, что "никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате".

В МИД предположили, что такие высказывания Боррель сделал, поскольку в Брюсселе ему могли объяснить, как следует "расставить акценты". "Но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - заключили в дипведомстве.

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. В ходе него еврокомиссар встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

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