Одеться так, чтоб не замерзнуть: рекомендации врача

Холода пришли во многие страны, в том числе в Молдову, так что советы по правильному подбору одежды обретают особую актуальность.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Четыре слоя одежды, перчатки под варежки, а также шарфы рекомендует носить с наступлением сильных морозов главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

"Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три–четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно надо носить шарф. Если даже сразу он покажется излишним, положите его с собой в сумку. При длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши", — отмечает он.

При выборе обуви нужно обращать внимание на то, чтобы она была теплой и свободной, чтобы можно было носить теплые носки, не сдавливая ступню. Шапку и перчатки следует надевать еще в тепле, а не после выхода на улицу. Если предстоит длительное пребывание на морозе, стоит обратить внимание на различные современные изобретения вроде согревающих стелек.

Пользоваться телефоном на морозе также затруднительно, так что специалисты рекомендуют использовать голосовой набор номеров и наушники. Можно надеть перчатки с открытыми кончиками пальцев, а сверху варежки, чтобы меньше оголять руку при пользовании телефоном.

"Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь активнее двигаться, время от времени заходите в теплое помещение. Можно выпить горячий чай в кафе, а собираясь на длительную прогулку, взять с собой и термос с горячим напитком. Но только не алкоголь. Алкоголь дает эффект согревания только в первые минуты, а затем приводит к еще большему замерзанию", — подчеркнул Тяжельников.

Врач добавил, что переохлаждение можно определить по начавшемуся ознобу. В таком случае необходимо сразу предпринять меры для согревания. Обморожение второй степени ощутимо жжением, иногда болью. Третья и четвертая степень обморожения еще более болезненны и приводят к отмиранию тканей.

В понедельник молдавские синоптики обещают на всей территории страны облачную погоду, на большей части территории страны пройдут слабые осадки в виде мокрого снега, постепенно переходящего в дождь. На дорогах гололедица. А уже 9 и 10 февраля ожидаются небольшие дожди, 11 февраля – снег. Но 12, 13 и 14 февраля в Молдовe придут настоящие февральские морозы. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -18 градусов по Цельсию.

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