Одеться так, чтоб не замерзнуть: рекомендации врача

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Четыре слоя одежды, перчатки под варежки, а также шарфы рекомендует носить с наступлением сильных морозов главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.
"Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три–четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно надо носить шарф. Если даже сразу он покажется излишним, положите его с собой в сумку. При длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши", — отмечает он.
Пользоваться телефоном на морозе также затруднительно, так что специалисты рекомендуют использовать голосовой набор номеров и наушники. Можно надеть перчатки с открытыми кончиками пальцев, а сверху варежки, чтобы меньше оголять руку при пользовании телефоном.
"Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь активнее двигаться, время от времени заходите в теплое помещение. Можно выпить горячий чай в кафе, а собираясь на длительную прогулку, взять с собой и термос с горячим напитком. Но только не алкоголь. Алкоголь дает эффект согревания только в первые минуты, а затем приводит к еще большему замерзанию", — подчеркнул Тяжельников.
Врач добавил, что переохлаждение можно определить по начавшемуся ознобу. В таком случае необходимо сразу предпринять меры для согревания. Обморожение второй степени ощутимо жжением, иногда болью. Третья и четвертая степень обморожения еще более болезненны и приводят к отмиранию тканей.
В понедельник молдавские синоптики обещают на всей территории страны облачную погоду, на большей части территории страны пройдут слабые осадки в виде мокрого снега, постепенно переходящего в дождь. На дорогах гололедица. А уже 9 и 10 февраля ожидаются небольшие дожди, 11 февраля – снег. Но 12, 13 и 14 февраля в Молдовe придут настоящие февральские морозы. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -18 градусов по Цельсию.
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