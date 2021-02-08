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Флакон с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак

Ведутся переговоры о российско-турецком производстве "Спутник V" - посол РФ

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (55)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210208/33531562/vedutsya-peregovory-rossiysko-turetskom-proizvodstve-Sputnik-V-posol.html

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Информацией о российско-турецких переговорах о производстве первой в мире вакцины от коронавируса поделился в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
© Sputnik / Press service of the Russian Foreign Ministry
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Как ранее сообщили агентству в РФПИ, фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран заявил, что в Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта.

"РФПИ имеет определенные договоренности с турецкими партнерами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране - и Турция не исключение - существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно еще и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины "Спутник V" в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями", - сказал собеседник агентства.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (55)

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