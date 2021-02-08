Видео: Приложение "Путешествую без COVID-19" доступно для скачивания

Жители стран-участников ЕАЭС смогут использовать специальное приложение для свободных и безопасных поездок в условиях пандемии внутри интеграционного объединения. Теперь "Путешествую без COVID-19" появилось в крупных магазинах приложений.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" стало доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и Google Play.

"Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру", – говорится в описании приложения в AppStore.

Опубликовано также руководство по установке и корректной работе с приложением.

РИА Новости сообщает, что пользователю в лаборатории при сдаче теста предложат подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении. После этого, используя специальный QR-код, результаты исследования поступят в мобильное приложение. Таким образом результаты тестирования могут быть предъявлены пользователем по требованию контролирующих органов в ходе поездки.

В пятницу мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" представил на встрече премьеров стран ЕАЭС глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

"Путешествую без COVID" уже могут пользоваться граждане России, Белоруссии и Армении, российский премьер также выразил надежду, что к ним присоединятся Казахстан и Киргизия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova