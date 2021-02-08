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Аномальные морозы.

Видео: Зажигаем под аккорды при -45 на дворе

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210208/33538103/video-zajigaem-pod-akkordy-pri--45-na-dvore.html

Позитивный ролик, в котором жительницы Якутска, несмотря на "чудесный легкий мороз", танцуют на улице, сразу же взорвал соцсети.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов стало хитом последних дней, сообщает региональное правительство.

Подписчики Instagram и WhatsApp активно пересылают ролик друг другу.

"Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей", - говорится в сообщении.

Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин, которые занимаются в центре по направлению "Зумба Голд".

Дед Мороз, архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Дед Мороз станцевал недетский танец на утреннике в детсаду

"В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали", — приводятся в сообщении слова руководителя центра Марины Кузьминой.

Как отметила хореограф, ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю "Золотая пора".

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