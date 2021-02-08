В Москве будет памятник погибшим в борьбе с COVID-19 медикам

Монумент станет народной данью уважения всему медицинскому сообществу, он будет создан на пожертвования.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет создадут московский памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Это будет таким элементом, данью уважения ко всему медицинскому сообществу", - рассказал министр на встрече с Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов.

Министр добавил, что место для памятника уже определено, есть эскизы, памятник должен стать "народным", созданным на пожертвования.

В декабре прошлого года памятник медикам, скончавшимся от COVID-19, был открыт на территории Дагестанского государственного медуниверситета в Махачкале. Также идет подготовка к установке памятников медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге и Якутске.

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