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Амурский тигр. Иллюстративное фото.

Видео: семейка амурских тигров попала в объектив любителя

© RIA Novosti / Vitaly Ankov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210208/33539608/video-redkie-amurskie-tigry-popali-v-obektiv-lyubitelya.html

По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этого вида крупных кошачих составляет в России порядка 600 особей.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Водитель на дороге на севере Приморья снял на видео семью редких краснокнижных амурских тигров: мать и два ее тигренка после встречи ушли в лес, сообщает центр "Амурский тигр".

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Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)

В аккаунте организации в Instagram опубликовано видео встречи с хищниками. На нем тигренок стоит у обочины, потом разворачивается и убегает в лес, где его ждут еще один тигренок и взрослая тигрица. Все трое уходят от дороги.

По поручению президента: амурский тигр по кличке Борис стал многодетным отцом
Центр "Амурский тигр"
Тигр Борис, которого выпустил в тайгу Путин, стал многодетным отцом
"На севере Приморского края водитель снял на видео семью амурских тигров: мать-тигрицу и двух тигрят. Один из тигрят думал было перейти через дорогу, но проявил осторожность и вернулся к мамке. Водитель же остановился и дождался, пока звери уйдут в лес - молодец!", - сообщает центр.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.

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