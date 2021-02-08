Видео: семейка амурских тигров попала в объектив любителя

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Водитель на дороге на севере Приморья снял на видео семью редких краснокнижных амурских тигров: мать и два ее тигренка после встречи ушли в лес, сообщает центр "Амурский тигр".
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В аккаунте организации в Instagram опубликовано видео встречи с хищниками. На нем тигренок стоит у обочины, потом разворачивается и убегает в лес, где его ждут еще один тигренок и взрослая тигрица. Все трое уходят от дороги.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
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