В Португалии рекомендовали не использовать вакцину AstraZeneca для пожилых

Португалия вслед за другими странами ЕС решила ограничить применение препарата против COVID-19 от компании AstraZeneca при вакцинации пожилых людей.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Власти Португалии предостерегают от использования прививок от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, поскольку ее влияние на здоровье пожилых пока не изучено.

Релиз с соответствующим заявлением был опубликован на сайте главного управления здравоохранения страны.

"Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше... Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше", – цитирует релиз РИА Новости.

Тем не менее в этом же документе отмечается, что вакцинацию людей старше 65 лет нельзя откладывать, если доступна для использования только вакцина компании AstraZeneca.

Согласно последним данным Минздрава Португалии, в стране зафиксированы свыше 765 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 14 тысяч человек.

Некоторые европейские страны, такие, как Испания, Франция и Италия, также установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.

Использование вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании на прошлой неделе. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок также заявил, что страна уже разместила заказ на 100 миллионов доз британской вакцины. По оценкам экспертов, этого количества будет достаточно для вакцинации всего населения страны.

Ранее сообщалось, что вакцина от AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%, причем она разнилась в зависимости от дозы вводимого препарата.

Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили британским коллегам использовать для второй прививки вектор российской вакцины, что позволит увеличить ее эффективность.

Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova