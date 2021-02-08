В Нидерландах слушания по делу о крушении MH17 отложили до апреля

Огласив это решение, председательствующий добавил, что к делу также будут приобщены отчеты российского концерна "Алмаз-Антей о повреждениях, полученных самолетом.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, которые проходят в Нидерландах, будут возобновлены 15 апреля.

Такое решение на заседании в понедельник огласил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Восьмого февраля в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17, сообщает РИА Новости. В ходе заседания судья озвучил свои решения по запросам защиты.

"Суд приостанавливает рассмотрение дела обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 (года) в 10:00. До этой же даты откладывается рассмотрение дел обвиняемых Дубинского, Харченко, Гиркина", – сказал судья.

Он также сообщил, что к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины были приобщены отчеты российского концерна "Алмаз-Антей.

"Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты "Алмаз-Антея" за 2015–2016 годы были включены в досье. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых", – уточнил он.

Приобщить эти отчеты к делу просила защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. В них проводится сравнение полученных самолетом повреждений с результатами испытаний с применением ракеты, которая могла бы его сбить.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, которые могли сбить лайнер. Те в свою очередь отрицают причастность к этой трагедии.

Российская сторона в ходе расследования авиакатастрофы неоднократно указывала на необъективный и однобокий подход к делу. Кроме того, МИД РФ заявил о том, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на участников процесса.

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