Самые нужные лекарства во время пандемии - совет врача

Врач-терапевт Людмила Лапа в комментарии телеканалу "Звезда" перечислила, какие группы лекарств необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии.
При этом она подчеркнула, что главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам.
"В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать медика - это обязательно. Но самое главное, чтобы было чем помочь", — приводит ее слова телеканал.
Так, при температуре врач посоветовала принимать жаропонижающие лекарства.
Помимо этого, терапевт посоветовала хранить в аптечке антибиотики, в частности – макролиды, поскольку они более безопасны. Она напомнила, что принимать их необходимо только после консультации с врачом.
Также Людмила Лапа посоветовала запастись противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.
В то же время врач предостерегла от самолечения и посоветовала обязательно обращаться к врачу в случае недомогания.
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