Пока все спали: европерспектива "Спутника V", смарт-ружье и ручка в мозгу

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС, передает РИА Новости.

"На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V". В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)", - сообщил собеседник агентства.

Представитель ЕМА добавил, что агентство пока не получило заявку от разработчика "Спутник V", сроки получения одобрения для рынка ЕС от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки. "Поскольку мы еще не получили заявку на регистрацию вакцины, мы не можем указать на согласованный на данный момент график (получения рекомендации от ЕМА – ред.). Как только мы получим такую заявку от компании, мы об этом сообщим", - отметил представитель европейского лекарственного регулятора, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных сроках получения регистрационного удостоверения.

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.

В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.

Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ всего более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

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В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

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Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.

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Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей вакцин.

Оружие "для хипстеров" разработали в "Калашникове"

Так создатели окрестили смарт-ружье МР-155 Ultima. Оно может синхронизироваться с мобильными устройствами, а, следовательно, способно заинтересовать так называемое "поколение Z". Об этом РБК рассказал гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

По его словам, это ружье даже позволит обучить стреляющего. Тарасов отметил, что задачей является привлечь тех, кто "родился с гаджетами" и не представляет себя без них.

Так, ружье можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, а также добавить функцию видеозаписи. Компания намерена развивать линейку смарт-ружья. Впервые МР-155 Ultima представили на форуме "Армия-2020".

Ростовские врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

Уникальная операция прошла в Ростове-на-Дону - врачи извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок. Об этом сообщается на странице городской больницы скорой помощи в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГБСМП Ростова-на-Дону (@gbsmp_rnd)

По информации медиков, пациента доставили в больницу ночью.

"Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей", — говорится в сообщении.

После операции пациенту сделали контрольную КТ и перевели его в реанимацию.

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