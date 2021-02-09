В ВОЗ рассказали о перспективах вакцины "Спутник V" в COVAX

Всемирная организация здравоохранения надеется, что после сертификации "Спутник V" будет предоставлена для программы COVAX.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. После того как российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, у препарата появится перспектива войти в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе организации.

"Мы надеемся, что вакцина НИЦ им. Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она (вакцина) будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - заявили в пресс-службе.

Очередные дискуссии в ВОЗ по дополнительным данным российской вакцины "Спутник V" состоялись в понедельник. Еще одно обсуждение планируется провести 15 февраля.

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время программа COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.

Заявку на получение вакцины против COVID-19 в начале декабря 2020 года подала Республика Молдова. Посредством этой платформы предполагается бесплатно обеспечить вакциной пятую часть населения страны.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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