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Российским препаратом от коронавируса Спутник V

В ВОЗ рассказали о перспективах вакцины "Спутник V" в COVAX

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (64)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210209/33546750/who-rasskazali-o-perspektivakh-vaktsiny-sputnik-v-covax.html

Всемирная организация здравоохранения надеется, что после сертификации "Спутник V" будет предоставлена для программы COVAX.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. После того как российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, у препарата появится перспектива войти в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе организации.

"Мы надеемся, что вакцина НИЦ им. Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она (вакцина) будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - заявили в пресс-службе.

Флаконы с надписью Вакцина против коронавируса COVID-19
© REUTERS / DADO RUVIC
Молдова подала в COVAX заявку на получение вакцины от COVID-19
Очередные дискуссии в ВОЗ по дополнительным данным российской вакцины "Спутник V" состоялись в понедельник. Еще одно обсуждение планируется провести 15 февраля.

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время программа COVAX заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.

Заявку на получение вакцины против COVID-19 в начале декабря 2020 года подала Республика Молдова. Посредством этой платформы предполагается бесплатно обеспечить вакциной пятую часть населения страны. 

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Bloomberg: "Спутник V" - крупнейший научный прорыв со времен СССР

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (64)

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