ВОЗ: установить, как COVID-19 появился в китайском Ухане невозможно

Эксперты ВОЗ считают, что на основе имеющейся сегодня информации невозможно установить, как коронавирус смог попасть на уханьский рынок.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь во время пресс-конференции во вторник сообщил, что ВОЗ не обладает достаточными данными для того, чтобы с точностью установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане.

Он также признал, что рынок Ханьнань, который считался источником распространения COVID был не единственным, где был обнаружен вирус.

"В то время как ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие – с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане", – сказал он на пресс-конференции по итогам визита международной группы экспертов ВОЗ в Китай.

Эксперты также заявили, что изучили 4 версии передачи коронавируса человеку: от животного, от промежуточного звена, через замороженные продукты, а также инцидент в лаборатории. При этом они признали, что последняя версия крайне маловероятна, поэтому изучать ее в дальнейшем они не планируют.

Установить животное, которое могло быть источником коронавируса, и промежуточного переносчика COVID-19 пока также не удалось, заявил Ваньнянь.

"Исследования показывают, что коронавирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов, эти животные могут быть источниками COVID-19, однако сходств между вирусами, обнаруженными у этих двух видов животных, и COVID-19 недостаточно, чтобы считать их первоначальными хозяевами", – отметил эксперт ВОЗ.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) 24 февраля 2020 года принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными, а также о необходимости искоренить у населения привычку есть мясо таких животных, пишет РИА Новости. Это решение стало ответом на распространение пандемии COVID-19, так как, по мнению ряда ученых, первыми хозяевами нового коронавируса были летучие мыши, дальнейшими носителями могли быть панголины, а далее вирус уже передался человеку.

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