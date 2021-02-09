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Вакцинация

Сотрудники посольства Молдовы в Израиле сделали прививки от COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (67)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210209/33554059/sotrudniki-posolstva-moldovy-v-izraile-sdelali-privivki-ot-covid-19.html

Как отметили в молдавской дипмиссии, прививки от коронавируса делают работники и других дипломатических представительств, аккредитованных в Израиле.

КИШИНЕВ,  9 фев – Sputnik. Сотрудники посольства Молдовы в Израиле сделали прививки от COVID-19. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Коллектив посольства Молдовы в Израиле вместе с другими дипломатическими миссиями участвовал в национальной кампании вакцинации от COVID-19 под лозунгом "Подставь плечо", – отметили в ведомстве.

Плакат с изображением премьер-министра Беньямина Нетаньяху в маске.
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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Процесс вакцинации, как сообщили в ведомстве, организован Министерством иностранных дел Израиля.

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"Тот факт, что дипломатические работники будут иметь иммунитет от COVID-19, поспособствует бесперебойной повседневной деятельности посольства, а также обеспечению безопасности здоровья граждан Молдовы, которые ежедневно взаимодействуют с сотрудниками ведомства", – добавили в посольстве.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (67)

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