Как отметили в молдавской дипмиссии, прививки от коронавируса делают работники и других дипломатических представительств, аккредитованных в Израиле.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Сотрудники посольства Молдовы в Израиле сделали прививки от COVID-19. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Коллектив посольства Молдовы в Израиле вместе с другими дипломатическими миссиями участвовал в национальной кампании вакцинации от COVID-19 под лозунгом "Подставь плечо", – отметили в ведомстве.

Процесс вакцинации, как сообщили в ведомстве, организован Министерством иностранных дел Израиля.

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"Тот факт, что дипломатические работники будут иметь иммунитет от COVID-19, поспособствует бесперебойной повседневной деятельности посольства, а также обеспечению безопасности здоровья граждан Молдовы, которые ежедневно взаимодействуют с сотрудниками ведомства", – добавили в посольстве.

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