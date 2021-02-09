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Коронавирус крупным планом.

COVID-19 – "на ощупь": ученым поможет искусственный палец

© Sputnik / Maxime Blinov
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (75)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210209/33554444/covid-19-na-oshciupi-ucenym-pomojet-iskusstvennyi-palets.html

Силиконовый аналог покажет, насколько долго болезнетворный микроорганизм задерживается на поверхности разных материалов.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса на различных поверхностях, сообщает газета Times.

​Как сообщается, изобретение должно помочь ученым выяснить, как долго COVID-19 сохраняется на поверхностях. Силиконовый протез будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли частицы.

По словам профессора Тима Аткинса, ведущего технического эксперта лаборатории, данное исследование является важным, так как вирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью.

"Если у меня COVID и я прикоснусь к этой стене, а потом вы прикоснетесь к стене и затем к лицу, вы также можете заразиться... Поэтому мы создали искусственный палец, и мы начнем исследование в ближайшие недели, снова при сотрудничестве с рядом других организаций ", – заявил он.

Вирусолог лаборатории Аманда Фелпс сообщила, что протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир.

Как сообщает издание, помимо этого ученые занимаются расширением масштабов использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения такими патогенами как коронавирус, чума и сибирская язва, а также предупреждать о множественной системной недостаточности за несколько дней до ее фактического наступления.

Фитнес-браслет.
© Depositphotos / Inside-studio
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Данная технология позволит за три дня предупреждать человека, подверженного опасным заболеваниям. Если испытания пройдут успешно, военнослужащий сможет использовать данные с часов даже на поле боя, чтобы определить, нужна ли ему госпитализация.

Как сообщается, ученые используют данные с часов Fenix 6X Sapphire компании Garmin, которые включают частоту сердечных сокращений человека, содержание кислорода в крови и режим сна. Затем они объединяют информацию от датчиков часов с образцом крови, который определяет количество клеток и белковые маркеры.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (75)

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