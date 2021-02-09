COVID-19 – "на ощупь": ученым поможет искусственный палец

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Ученые британской военной лаборатории в Портон-Дауне создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса на различных поверхностях, сообщает газета Times.

An artificial finger has been created to help scientists work out how long the coronavirus can survive on surfaces https://t.co/AJyQlTTuHP — The Times (@thetimes) February 9, 2021

​Как сообщается, изобретение должно помочь ученым выяснить, как долго COVID-19 сохраняется на поверхностях. Силиконовый протез будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли частицы.

По словам профессора Тима Аткинса, ведущего технического эксперта лаборатории, данное исследование является важным, так как вирус передается в том числе через контакт с инфицированной поверхностью.

"Если у меня COVID и я прикоснусь к этой стене, а потом вы прикоснетесь к стене и затем к лицу, вы также можете заразиться... Поэтому мы создали искусственный палец, и мы начнем исследование в ближайшие недели, снова при сотрудничестве с рядом других организаций ", – заявил он.

Вирусолог лаборатории Аманда Фелпс сообщила, что протез схож с настоящим человеческим пальцем, имеет такие же изгибы и имитирует кожный жир.

Как сообщает издание, помимо этого ученые занимаются расширением масштабов использования умных часов, чтобы те могли информировать военнослужащих в случае заражения такими патогенами как коронавирус, чума и сибирская язва, а также предупреждать о множественной системной недостаточности за несколько дней до ее фактического наступления.

Данная технология позволит за три дня предупреждать человека, подверженного опасным заболеваниям. Если испытания пройдут успешно, военнослужащий сможет использовать данные с часов даже на поле боя, чтобы определить, нужна ли ему госпитализация.

Как сообщается, ученые используют данные с часов Fenix 6X Sapphire компании Garmin, которые включают частоту сердечных сокращений человека, содержание кислорода в крови и режим сна. Затем они объединяют информацию от датчиков часов с образцом крови, который определяет количество клеток и белковые маркеры.

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