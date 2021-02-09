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Проект по получению наночастиц из каперсов.

Наноматериалы: высокотехнологичный риск для здоровья

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210209/33555064/nanomaterialy-vysokotekhnologichnyy-risk-dlya-zdorovya.html

Наличие такого рода добавок в Наличие такого рода частиц в продуктах питания, косметике и предметах одежды вызывает беспокойство ученых.продуктах питания, косметике и тканях одежды вызывает беспокойство ученых.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Наночастицы, которые добавляют сегодня во многие товары широкого потребления для улучшения их потребительских качеств, представляют реальную угрозу для здоровья и жизни. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Communications.

Лаборатория
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Нанотехнологии меняют повседневную жизнь. Благодаря им медики научились более эффективно лечить многие болезни, а инженеры создали материалы, которые в сто раз прочнее стали, батареи, которые служат в десять раз дольше, или солнечные панели, которые производят вдвое больше энергии.

Не говоря уже о чудесных средствах по уходу за кожей, самоочищающихся автомобилях и других новшествах, которые раньше присутствовали только в фантастических фильмах, а теперь стали реальностью.

Многие современные технологии подразумевают использование наноматериалов при производстве продуктов питания, косметики и одежды. При этом, применение этих материалов не ограничивается законодательством, и их не упоминают в списках ингредиентов. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку наноматериалы, способные проникать в клетки человека, могут быть очень опасными.

Исследователи из Финляндии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Индии и Испании объединили усилия, чтобы отследить, как ведут себя в пищевых цепях наночастицы, содержащиеся в продуктах питания. Для этого они разработали чувствительный метод для поиска и отслеживания наночастиц золота по всей водной пищевой цепи, от микроорганизмов до рыбы, которая является основным источником пищи во многих странах.

© Sputnik
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"Мы обнаружили, что наноматериалы прочно связываются с микроорганизмами, которые служат пищей для более крупных животных и, в конце концов, могут попасть в нашу пищевую цепочку, – приводятся в пресс-релизе Университета Восточной Финляндии слова ведущего автора исследования доктора Фазеля Мониха (Fazel Monikh). – Попадая в организм, наночастицы изменяют свою форму и размер и превращаются в более опасные формы, которые легко проникают в клетки. Мы обнаружили, что наноматериалы имеют тенденцию накапливаться в различных органах, особенно в мозге".

По словам исследователей, количество наноматериалов в организме в целом или в отдельных органах очень трудно измерить стандартными методами, поэтому пока невозможно создать соответствующие стандарты безопасности.

"Возможно, вы уже используете наноматериалы в своей пище, одежде, косметических продуктах, но по-прежнему не знаете об этом, потому что они очень маленькие и мы просто не можем их измерить, – говорит доктор Моних. – Но люди имеют право знать, что они покупают и используют".

По его словам, это глобальная проблема, которая требует глобального решения. Еще предстоит ответить на многие вопросы о наноматериалах: безопасны ли они для нас и окружающей среды, где они оседают после того, как мы закончили их использовать, и как можно оценить возможный риск.

Авторы подчеркивают важную роль ученых, которые должны своими исследованиями помочь директивным органам ввести более строгие правила использования наноматериалов и нанотехнологий.

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