Что пить по утрам - советы диетологов

Что нельзя пить сидя на диване, можно ли какао употреблять вместо кофе и почему лучше варить безалкогольный глинтвейн из гранатового сока.

Среди безалкогольных напитков, хорошо соревающих в холодное время, можно выделить глинтвейн. Как отмечает российской диетолог Маргарита Королева, его можно готовить из любого сока, все зависит от вкусовых предпочтений и от индивидуальных особенностей. При этом надо учитывать, что у всех соков - разный набор полезных компонентов и сахара.

Основа глинтвейна без алкоголя - сок, чаще всего вишневый или виноградный с добавлением нарезанных апельсинов, яблок, лимона и пряностей: мускатного ореха, гвоздики, корицы, имбиря.

"Для людей, которые имеют проблемы с углеводным обменом, виноградный сок, скорее, не подойдет, потому что он содержит самое большое количество сахара. Более низкий гликемический индекс у вишневого сока, а гранатовый сок — великолепный выбор, он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку согреться и взбодриться", — отмечает Королева.

Про мнению диетологов, самым главным и полезным в составе глинтвейна остаются специи.

"Корица, гвоздика, имбирь — они согревающие, сосудорасширяющие. Они расслабляют, нормализуют давление, согревают в холодные периоды, стимулируют периферическое кровообращение. Многие для зтих же целей принимают алкоголь — для расслабления, сосуды расширяются. Но можно добиться такого же эффекта более безопасным для здоровья способом, добавляя разогревающие специи", — отмечает диетолог Сергей Обложко.

Остальные ингредиенты, скорее, добавляют вкус, чем приносят какую-то пользу.

Рецепт какао очень прост - молоко, какао-порошок и сахар - но этот вкусный напиток содержит очень много витаминов и полезных компонентов.

"По составу в этом напитке содержатся витамины, микроэлементы, минеральные вещества, там очень много антиоксидантов. В основном витамины: А, Е, витамин К, также витамины группы В, которые играют большое значение в обмене веществ, нормализации водно-солевого баланса, обладают иммуностимулирующим эффектом", — отмечает Маргарита Королева.

В составе напитка содержится кальций и фосфор, что важно для детского организма, они позволяют правильно строить костную массу. Помимо этого, содержащийся в какао калий полезен для сосудистой системы, а в молоке достаточно жиров и микроэлементов для роста и развития юного организма.

А еще в нем меньше кофеина, чем в чае и кофе, поэтому его можно пить детям, начиная с трех лет, и людям с проблемами с давлением и сердечными ритмами.

"Оно обладает мягким стимулирующим эффектом. Есть люди с проблемами с ритмом или у некоторых кофеин сильно влияет на сон, а привычка к горячему напитку существует, в таких случаях мы как раз рекомендуем какао, чтобы не было таких проблем. И горячий напиток, и мягкая стимуляция, и польза", — считает диетолог Обложко.

Также, как отмечает диетолог Королева, благодаря какао-порошку регулируется тонус сосудистой стенки и в то же время повышается общий тонус организма. "Повышается общая трудоспособность, настроение, улучшается память, хорошо концентрируется внимание, и на какой-то промежуток времени это еще и сытно к тому же", — рассказала она.

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При этом диетологи единогласно предупреждают, что все эти полезные свойства есть только в натуральном какао-порошке. А неорганический, сделанный на производстве, и непонятно откуда какао-порошок, может, наоборот, навредить и вызвать аллергию.

В составе облепихового чая - ягоды облепихи, горячая вода или чай и специи, что, по мнению диетологов, обеспечит заряд витаминов и повысит иммунитет, а это особенно необходимо зимой.

"Зимой не хватает фруктов и овощей в питании, поэтому с середины зимы размораживать облепиху — отличный вариант для заряда витамином С. Облепиховый чай, его главное слишком долго не кипятить, и тогда он будет чемпионом по витамину С. А у витамина С есть доказанная способность повышать иммунитет, что сейчас особенно актуально", — считает диетолог Обложко.

Помимо этого, облепиха богата витамином А, также в ее составе бета-каротин и жирорастворимые витамины: Е и К.

"Этот напиток с добавлением пряностей и специй оставит яркие вкусовые впечатления, тонизирует и даже позволит насытиться. Потому что он получается достаточно плотным — с одной стороны, напиток, а с дрогой стороны — как десерт", — отметила диетолог Королева.

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