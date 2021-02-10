Пока все спали: импичмент Трампа, наш Пушкин и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В среду Сенат США на голосовании объявил конституционным импичмент 45-го президента Дональда Трампа.

Поскольку вопрос о возможности вынести импичмент главе государства, уже ушедшему со своего поста, ранее не рассматривали в судах, у экспертов по конституционному праву мнения на этот счет также разнятся.

Тем не менее сенаторы постановили, что могут вынести решение самостоятельно. Таким образом, процесс продолжится.

За его конституционность проголосовало 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев. Остальные 44 сенатора-республиканца проголосовали против и дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа.

Для импичмента нужно 67 голосов в Сенате. Палата представителей, где демократам принадлежит большинство, уже вынесла такое решение.

Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор, в свою очередь, расценил импичмент как попытку не допустить бывшего президента к выборам.

"Нужно понимать, почему мы собрались здесь. Мы на самом деле собрались только потому, что большинство в палате представителей не хочет встретиться с Дональдом Трампом в качестве политического кандидата в будущем", – заявил Кастор в ходе обсуждения в Сенате.

Пушкина вспомнят в Молдове

В Молдове отметят 184-ю годовщину со дня смерти А. С. Пушкина. К этому событию приурочен ряд мероприятий, которые пройдут в молдавской столице.

Утром в городском парке имени Штефана чел Маре состоится возложение цветов к памятнику А. С. Пушкину.

Днем будет дан старт новому проекту пушкинской аудитории «Клуб юного пушкиниста». На нем представят литературно-музыкальную композицию «И будет мило мне его воспоминанье» с участием учеников лицеев имени В. Лупу и академика Сибирского.

А вечером все любители поэзии будут приглашены на литературный вечер «Пушкинский венок», где стихи великого поэта прочтет известный артист Иван Головин.

Мероприятия организует представительство Россотрудничества в Республике Молдова.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 106 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 106 902 607. Из них 2 341 004 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (27 189 761). Следом идут Индия (10 858 371) и Бразилия (9 599 565).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (3 983 756), Россия (3 953 970), Франция (3 419 210), Испания (3 005 487), Италия (2 655 319), Турция (2 548 195) и Германия (2 302 051).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 293 892 случая заражения, в Румынии – 749 434, в Молдове – 165 663.

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