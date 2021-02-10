В России разработан высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19

Новый тест позволит идентифицировать носителей коронавируса на ранней стадии, а также поможет снизить время тестирования в три-четыре раза.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Роспотребнадзор сообщил о своей новой разработке в области тестирования и диагностики коронавирусной инфекции нового типа.

Лабораториями ведомства создан высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, который снижает общее время тестирования в три-четыре раза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 - возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования - в три-четыре раза", – говорится в сообщении.

Создатели теста утверждают, что общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), сообщает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уверены, что скорость, простота и низкая стоимость новой технологии LAMP позволяют использовать ее для отслеживания распространения коронавируса. Новый тест полностью адаптирован к существующей в России инфраструктуре лабораторной диагностики, а главное – компоненты для него производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также добавил, что разработанный экспресс-тест "АмплиСенс SARS-CoV-2-IT" был зарегистрирован 3 февраля. С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ также можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи, что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса.

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