В Центре Гамалеи рассказали о ситуации с производством "Спутник V"

Большая часть произведенных центром Гамалеи вакцин предназначена для использования внутри страны, на экспорт идет очень незначительное количество.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. В России нет дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V", можно даже сказать, что препарата производится больше, чем используется.

Об этом сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

На сегодняшний день уже около 2,2 миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", оба компонента - более 1,7 миллиона человек, сообщает РИА Новости. По результатам проведения вакцинации "можно отметить хороший уровень безопасности вакцины", – сообщил Логунов в рамках круглого стола "Вакцинация от COVID-19 – эффективный барьер вызовам пандемии".

Он также рассказал, когда сможет получить вакцину от коронавируса основная часть россиян.

"По оптимистическому сценарию до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что цифра будет достигнута 70% иммунной прослойки – это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс, по пессимистическим сценариям – до начала осени будет завершен (процесс вакцинации)", – сообщил Логунов.

Он также заявил, что ни о каком дефиците вакцин речи не идет.

"Внутри Российской Федерации дефицита вакцины пока не возникает, наоборот, производим больше, чем используется. Есть, может быть, незначительный дефицит, но это вопрос не центра Гамалеи, а в отношении мировых поставок вакцины", – уточнил Логунов.

Он подчеркнул, что 95-99% произведенных вакцин идет на российский рынок.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике, Пакистане и Монголии. Евросоюз может разрешить применение вакцины в течение ближайшего месяца, документы о регистрации уже направлены в Европейскую медицинскую ассоциацию.

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