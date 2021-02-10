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Президент РФ В. Путин.

Высокая объективность: Путин оценил публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (78)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210210/33569867/vysokaya-obektivnost-putin--pro-publikatsiyu-lancet-o-vaktsine-sputnik-v.html

Научный журнал ранее разместил на своих страницах результаты третьей фазы клинических исследований первого в мире иммунопрепарата от COVID-19, подтверждающие его эффективность и безопасность.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Публикация Lancet о вакцине "Спутник V" подтверждает не только авторитет вакцины, но и самого журнала, заявил президент России Владимир Путин.

"Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть. Уровень защиты свыше 90% подтверждает и безопасность", – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (78)

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