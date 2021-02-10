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Спектакль Гордость и предубеждение в МХТ имени А.П. Чехова.

Самая романтичная книга: мнение россиян

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210210/33570138/samaya-romantichnaya-kniga-mnenie-rossiyan.html

Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и "Алые Паруса" Александра Грина, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса Mybook.

Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.

© Sputnik / I.Zotin
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"Самой романтичной книгой респонденты назвали легендарный роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", за эту книгу отдали свои голоса более 32% опрошенных. На втором месте — захватывающая эпопея Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (24,6%), которая во многом обязана своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Замыкает тройку лидеров романтичная повесть Александра Грина "Алые Паруса" (21,8%)", – говорится в сообщении пресс-службы.

В список романтичных книг также вошли произведение современной английской писательницы Джоджо Мойес "До встречи с тобой" и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Дневник памяти" Николаса Спаркса и "P.S. Я люблю тебя" Сесилии Ахерн. Классические произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира замыкают десятку вместе с романом Колина Маккалоу "Поющие в терновнике", рассказали в пресс-службе.

Среди писателей-романтиков 34% пользователей сервиса выделили Джейн Остин, в список также попали Шарлотта Бронте и Александр Пушкин.

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Замкнули пятерку самых романтичных писателей Уильям Шекспир и Михаил Булгаков.

"Более 72% россиян признались, что книги во многом сформировали их мнение об отношениях, браке и любви", - заключили в пресс-службе сервиса.

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