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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.

Карфаген должен быть разрушен: Симоньян - о будущем иностранных соцсетей в РФ

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210210/33570378/zakryt-inostrannye-sotsseti-v-rf-prizvala-glavred-mia-rossiya-segodnya-i-rt.html

Призыв прозвучал после того, как одна из онлайн-платформ общения удалила несколько ее постов, в том числе тот, где владелица аккаунта предложила помощь своим подписчикам, которые получают маленькие пенсии.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России после удаления ее поста в Instagram.

"Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", — написала она в Telegram-канале.

Она также прикрепила ссылку на текст в Telegram, который был удален в Instagram.

"Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када", — в частности, говорится в этом посте.

Накануне Instagram также заблокировал пост Симоньян, где она предложила помощь своим подписчикам, которые получают маленькие пенсии.

Ранее Симоньян вошла в список 35 россиян, против которых ФБК* предложил США ввести санкции. Составленный иноагентом "приоритетный шорт-лист" опубликовало издание Washington Post.

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Само письмо ФБК адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским Госдепу, Минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ФБК* этим своим призывом к США де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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