Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена в 24 странах мира

В среду было опубликовано заявление о том, что разработка центра Гамалеи получила положительное заключение для использования на территории Бахрейна.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Королевство Бахрейн стало 24-ой страной, выдавшей разрешение на использование вакцины против коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщается на официальном сайте вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что российский препарат был одобрен Национальным органом регулирования здравоохранения (NHRA) Королевства Бахрейн в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране.

"Положительное решение NHRA позволит защитить население с помощью безопасной и эффективной вакцины "Спутник V". Объединение усилий – это ключ к преодолению пандемии, и мы поможем нашим партнерам, предоставив им одну из лучших вакцин против коронавируса в мире", – приводятся на сайте слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Таким образом Бахрейн стал 24-й страной в мире, одобрившей российский препарат против коронавируса.

Во вторник в РФПИ сообщили, что "Спутник V" получил разрешение на применение от Министерства здравоохранения Монголии и Управления по контролю за лекарственными средствами Пакистана.

Ранее вакцина была одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, в Республике Сербская (субъект Боснии и Герцеговины), а также в Ливане и Мьянме.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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