Шеф-повар рекомендует: эффективная и вкусная "COVID-диета"

Специалист дал совет, какая пища наиболее эффективна и полезна при восстановлении после перенесенного COVID-19.

Восстановить утерянные во время инфицирования коронавирусом обоняние и вкус может помочь употребление некоторых продуктов. Такая диета не только полезна, но и обладает отличным вкусом.

Своими рекомендациями по составлению вкусного и эффективного меню поделился шеф-повар Дмитрий Табаков. Для усиления стимуляции обоняния нужно включать в рацион больше пряностей и делать блюда острее, пишет РИА Новости.

Повар подчеркнул, что обилие специй в рационе будет наиболее эффективным, в случае если обоняние не утеряно полностью либо оно начало возвращаться. Прежде всего следует использовать гвоздику, кардамон, чили, корицу и другие приправы.

Табаков настоятельно советует после перенесенной инфекции отказаться от фастфуда и готовить диетические блюда. Он напомнил, что многие считают диетическое питание невкусным и слишком простым, однако сейчас "рестораны чего только не делают со вкусами".

Шеф-повар предложил использовать при приготовлении блюд такие овощи и корнеплоды, как топинамбур, пастернак, батат и другие — их можно запекать, например, как картошку, с чесночным маслом, а после добавить зелень и оливковое масло. Это блюдо, по его словам, не только калорийное и полезное, но и очень вкусное.

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