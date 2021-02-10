18:06 10 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD17.54
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Еда

Шеф-повар рекомендует: эффективная и вкусная "COVID-диета"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Красивая и здоровая жизнь (60)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/03/33481500.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210210/33573435/shef-povar-rekomenduet-effektivnaya-i-vkusnaya-covid-dieta.html

Специалист дал совет, какая пища наиболее эффективна и полезна при восстановлении после перенесенного COVID-19.

Восстановить утерянные во время инфицирования коронавирусом обоняние и вкус может помочь употребление некоторых продуктов. Такая диета не только полезна, но и обладает отличным вкусом.

Человек за утренним чтением
© CC BY 2.0 / shrinkin'violet / time for tea
Что пить по утрам - советы диетологов

Своими рекомендациями по составлению вкусного и эффективного меню поделился шеф-повар Дмитрий Табаков. Для усиления стимуляции обоняния нужно включать в рацион больше пряностей и делать блюда острее, пишет РИА Новости.

Повар подчеркнул, что обилие специй в рационе будет наиболее эффективным, в случае если обоняние не утеряно полностью либо оно начало возвращаться. Прежде всего следует использовать гвоздику, кардамон, чили, корицу и другие приправы.

Табаков настоятельно советует после перенесенной инфекции отказаться от фастфуда и готовить диетические блюда. Он напомнил, что многие считают диетическое питание невкусным и слишком простым, однако сейчас "рестораны чего только не делают со вкусами".

© CC0 / Pixabay / shorty_ox
Специи

Шеф-повар предложил использовать при приготовлении блюд такие овощи и корнеплоды, как топинамбур, пастернак, батат и другие — их можно запекать, например, как картошку, с чесночным маслом, а после добавить зелень и оливковое масло. Это блюдо, по его словам, не только калорийное и полезное, но и очень вкусное.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (60)

По теме

Уберечься от коронавируса: полезный совет врача
Полезные свойства граната – мнение диетолога
Прощай, артрит: какие продукты полезны для суставов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок The Moon Girl фотографа Kamila J. Gruss, победивший в номинации National Awards (Польша) конкурса 2021 Sony World Photography Awards.
Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив
Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе.
Видео: Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться