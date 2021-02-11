Полезные советы: как правильно заряжать смартфоны, экономя ресурс батареи

Читайте подборку мнений экспертов о том, как продлить работоспособность имеющихся в распоряжении мобильных устройств.

Смартфоны стали частью нашей повседневной жизни, ими пользуются и дети, и взрослые — без этой техники трудно себе представить современного человека и его жизнь.

Но как дорогие брендовые смартфоны, так и простые "китайцы", цена которых варьируется от 150 до 200 долларов, требуют бережного отношения для продления срока их эксплуатации. Особенно это касается батареи, "жизнь" которой можно продлить при правильной зарядке.

© Sputnik / Александр Кряжев Онлайн-трансляция со смартфона

Существует целый ряд рекомендаций специалистов, как это сделать, тем самым дав возможность сэкономить на покупке нового девайса.

Литий-ионная депрессия

Оказывается, что при неправильной зарядке батареи смартфонов испытывают своеобразный "стресс". А среди самых распространенных ошибок владельцев таких электронных устройств — держать смартфон на зарядке после того, как батарея пополнена на все сто процентов. После полной зарядки аккумулятор, подключенный к сети питания, продолжает получать электричество в виде небольших импульсов, поддерживающих его на максимальной зарядке, что сказывается на быстром износе батареи.

Более того, по рекомендации специалистов, не стоит заряжать телефон на все сто процентов, надо ограничиться отметкой 65-75%. Дело в том, что на последней "стометровке" батарея смартфона заряжается под высоким напряжением, что сказывается на быстром ее износе.

Смартфон "на диете"

Подобно тому, как диетологи рекомендуют людям есть много раз в день понемногу, чтобы сохранить здоровье и силуэт, так и в случае со смартфонами: заряжать их необходимо дозированно – по чуть-чуть при любой удобной возможности, чтобы максимально продлить срок их службы.

Так, рекомендованный интервал зарядки смартфонов, который следует соблюдать при такой "литий-ионной диете", составляет 30-70% от полной зарядки.

"Голодать" батареи смартфонов тоже очень не любят. Более того, одним из опасных прецедентов для аккумуляторов служит их использование на заряде в 10-15% при одновременном подключении различных функций телефона. Такая встряска может значительно сократить срок службы батареи.

Холод и жара

Большинство аккумуляторов смартфонов очень "не любят" перегрева или переохлаждения. Поэтому, если ваш аппарат находится длительное время под воздействием прямых солнечных лучей либо вы долго используете его на морозе, то это может привести к преждевременной "кончине" его аккумулятора.

Более того, многие аппараты "не любят" слишком массивных и толстых чехлов, которые не позволяют батарее своевременно охлаждаться и постепенно приводят к ее раннему износу.

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