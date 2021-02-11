Выбираем шубу правильно: на что обратить внимание

Когда грядут морозы, теплая одежда – один из обязательных элементов. Но как правильно выбрать шубу? Ответ – в инфографике.

Молдову ждет суровый февраль. В республике с 11 по 17 февраля объявлен "желтый код" в связи с резким изменением погоды. Из-за вторжения холодного арктического воздуха температура в отдельные дни опустится до -22 градусов по Цельсию, что нехарактерно для последнего зимнего месяца в Молдове. Поэтому далеко не у каждого жителя страны в гардеробе есть шуба.

Если кто-то захочет ее приобрести, то в инфографике вы найдете советы, как правильно выбирать шубу.

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