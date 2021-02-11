Выбираем шубу правильно: на что обратить внимание

Если кто-то захочет ее приобрести, то в инфографике вы найдете советы, как правильно выбирать шубу.
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Когда грядут морозы, теплая одежда – один из обязательных элементов. Но как правильно выбрать шубу? Ответ – в инфографике.
Если кто-то захочет ее приобрести, то в инфографике вы найдете советы, как правильно выбирать шубу.
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В Молдове ожидаются лютые для страны морозы. Что делать, чтобы не замерзнуть, смотрите в инфографике. Рецепты просты.
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Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.
В среду было опубликовано заявление о том, что разработка центра Гамалеи получила положительное заключение для использования на территории Бахрейна.
О том, как Украина хочет построить самый крупный в мире гидрокомплекс на не самой большой реке, чем это может обернуться для Днестра и жителей Молдовы, а также, как скажутся на Черном море, и, в частности, на Одессе, такие объекты. Читайте об этом в обзоре Sputnik.
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