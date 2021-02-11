Пока все спали: диалог США и Китая, ситуация с COVID и миссия кишиневского мэра

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. В четверг состоялся первый телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден в ходе разговора заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США.

"Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Лидеры двух государств также обсудили общемировое противостояние пандемии COVID-19, климатические изменения и вопросы нераспространения оружия.

"Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников", – заключили в Белом доме.

Центральное телевидение Китая также рассказало о прошедшей беседе, сообщив, что лидеры Китая и США назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира.

"Лидеры двух стран считают, что сегодняшний телефонный разговор – позитивный сигнал для всего мира. Стороны договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.

Байден также поздравил китайский народ с наступающим Новым годом по лунному календарю, который в этом году выпадает в ночь на 12 февраля, Си Цзиньпин в свою очередь поздравил Байдена с вступлением в должность президента США.

Ион Чебан представит Молдову в Конгрессе местных и региональных властей

Кишиневский примар провел встречу с исполнительным директором Конгресса местных властей Молдовы Виорелом Фурдуи, во время которой получил предложение возглавить делегацию Молдовы в Конгрессе местных и региональных властей при Совете Европы (CALRCE).

"Для меня большая честь получить от CALM (Congresului Autorităţilor Locale din Moldova) предложение возглавить национальную делегацию в CALRCE. Уверен, что вместе мы сможем оправдать ожидания людей, которые, согласно опросам, очень доверяют местным властям", – сообщил Чебан.

Конгресс местных и региональных властей является общеевропейской политической Ассамблеей в составе Совета Европы, представляющей местные и региональные органы власти из 47 стран - участниц СЕ.

Его роль заключается в содействии местной и региональной демократии, укреплении местного и регионального самоуправления в соответствии с принципами, изложенными в Европейской хартии местного самоуправления.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 107 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 107 339 393. Из них 2 354 421 человек скончался.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (27 285 656). Следом идут Индия (10 871 294) и Бразилия (9 659 167).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (3 996 833), Россия (3 968 228), Франция (3 444 888), Испания (3 023 601), Италия (2 668 266), Турция (2 556 837) и Германия (2 311 297).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 297 537 случаев заражения, в Румынии – 752 482, в Молдове – 166 553.

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