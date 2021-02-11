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Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович

Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса

© Sputnik / Alexander Natruskin
Общество
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Sputnik Молдова
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Мелита Вуйнович сообщила, что для прививки против COVID-19 воспользовалась одной из российских вакцин.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович привилась от коронавируса одной из двух утвержденных в России вакцин.

При  этом она не конкретизировала, на какую именно вакцину пал ее выбор, сообщает РИА Новости.

"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются индивидуальным решением каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, в которой я нахожусь в данный момент, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин", – сообщила Вуйнович.

По ее словам, после вакцинации чувствует она себя хорошо.

"Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", – добавила представитель ВОЗ.

Президент РФ В. Путин.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

 

"Спутник V" зарегистрирован в 24 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, в Республике Сербская (субъект Боснии и Герцеговины), а также в Ливане, Мьянме и Бахрейне.

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