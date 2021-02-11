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Вакцинировался ли Путин от коронавируса: ответ Пескова

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (85)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210211/33585306/vaktsinirovalsya-li-putin-ot-koronavirusa-otvet-peskova.html

Вопрос прозвучал в ходе пресс-конференции, которую традиционно дает в четверг официальный представитель Кремля.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вакцинация от COVID-19 в Москве. Архивное фото
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Журналисты спросили, сделал ли прививку от коронавируса президент РФ Владимир Путин.

"Не было же пока никакого заявления от президента. Он же сказал, что сообщит об этом самостоятельно", – ответил Песков.

Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно ее сделает, как только это станет возможным.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (85)

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