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Бокалы с шампанским.

Фото: Как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию – итальянское ноу-хау

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (88)
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Пара из города Азоло в северной провинции Тревизо придумала, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Итальянские молодожены организовали первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, сообщает газета la Repubblica.

Пара из города Азоло в северной провинции Тревизо придумала, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек.

Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.

Свадебный букет невесты
© CC BY 2.0 / Ly Thien Hoang (Lee) / LTH_5712E
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Как отмечает издание, бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.

Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине разносили официанты.

Для молодоженов в центре парковки построили шатер.

"Мы боялись провала, но в конце концов вечеринка прошла очень хорошо", – приводит издание слова молодых супругов.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (88)

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