Топ советов и лайфхаков для водителей зимой: как пережить морозы

Полезные "узелки на память", как подготовить авто к движению после ночи на морозе, к поездке на длительные расстояния, а также топ-5 рекомендаций, как избежать ДТП в зимних условиях.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Суровые морозы не повод для паники для автовладельцев. Как грамотно пережить холода и предупредить капризы "железной ласточки" в дороге, рассказал в комментарии Sputnik Молдова председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

"Молдова не привыкла к столь серьезным холодам, все-таки мы считаемся южным государством. Но тем ни менее паниковать не стоит, потому что наши северные соседи без труда ориентируются и спокойно выходят из любых сложных ситуаций, связанных с низким температурным режимом эксплуатации автомобиля", – сказал Кожокару.

О чем не надо забывать

В первую очередь, по словам председателя Союза автоводителей, выезжая в дорогу, необходимо запастись топливом для машины.

"Если вдруг где-то придется буксовать, ждать помощи, чтобы мотор работал в нормальном формате. Кроме того, желательно перед выездом зарядить мобильный телефон, и чтобы он был с необходимым количеством переговорных минут", – отметил собеседник.

По его словам, безусловно, водителям необходимо оснастить автомобиль зимней резиной.

"Рекомендация такова – зимние автошины желательно накачивать воздухом на 0,1–0,2 атмосферы ниже от номинала по той простой причине, что в этом случае несколько спущенные колеса более уверенно "держат" зимнюю дорогу. Пятно контакта в этом случае больше, и машина более устойчиво себя ведет на скользкой дороге", – пояснил эксперт.

Советы врача при гололеде: что беречь от травм в первую очередь>>>

Перед тем как завести автомобиль утром, масло должно быть соответствующим – не сильно густым, чтобы оно быстрее разогревалось и циркулировало.

"Обязательно прогревать автомобиль. Это необходимо делать хотя бы в течение 5-7 минут", – отметил Кожокару.

По его словам, машину нужно держать в чистом состоянии – перед поездкой, конечно, почистить автомобиль от ночных заносов снега, освободить ото льда лобовые и не только стекла. Чем больше и лучше водитель видит, тем безопаснее он себя чувствует. Держать в чистом состоянии нужно и сигналы поворотов, фары, номерные знаки.

"К сожалению, оттепели и, скажем так, обильные осадки в виде дождя привели к тому, что большая половина автомобилей сегодня просто отвратительно выглядят. Они грязные, номеров не видно, обзорность водителей ограничена из-за того, что стекла грязные, а это все способствует в конечном итоге увеличению ДТП", – уточнил собеседник.

Самые популярные марки авто в Молдове>>>

Кожокару обратил внимание на то, что зимняя езда предусматривает все-таки аккуратное вождение без резких нажатий на педаль газа или тормоза.

Если все-таки произошел занос машины, то:

в случае заднеприводной необходимо убрать ногу с тормоза или педали газа и повернуть плавно руль в сторону заноса;

в случае переднеприводного авто или полноприводного – плавно нажимая на педаль газа, корректировать рулевым колесом нахождение транспортного средства на проезжей части.

"Все это, еще раз повторюсь, делается плавно, не торопясь, без резких движений", – подчеркнул Кожокару.

Что делать, если машина застряла за городом?

Бывает и такое, что "железная ласточка" подводит не в самый подходящий момент, и водитель застревает на дороге в какой-нибудь глуши.

"Если совершенно четко и явственно представляется, куда можно пойти, и это недалеко, то есть до ближайшего населенного пункта, к примеру, полтора километра, и, в принципе, можно в течение получаса-часа добраться, то можно автомобиль и оставить, предварительно закрыв, конечно, и двигаться в сторону населенного пункта, заправки, в сторону того места, где живут люди", – сказал Кожокару.

Собираясь на дальние расстояния между населенными пунктами, у хозяйственного водителя должны обязательно быть в багажнике лопата, мешок песка, буксировочный трос, стартерные кабели, так называемые "крокодильчики", чтобы можно было завести машину от другого автомобиля.

Для водителей грузовиков и автобусов обязательны к применению такие цепи, которые надевают на автошины.

"Если все-таки вы застряли и сидите в машине какое-то время, то желательно долго не пользоваться заведенным мотором. Дело в том, что происходит выброс в атмосферу многочисленного количества вредных выхлопных газов, и, если снежный покров высокий, от 80 сантиметров до метра и выше, то в этом случае выхлопной газ начинает скапливаться под автомобилем. Это может привести к медленному отравлению человеческого организма", – пояснил эксперт.

Бывают такие случаи, как рассказал председатель Союза автоводителей, когда человек просто засыпает в ночной пурге зимой и больше не просыпается. "В этом контексте желательно не держать автомобиль в заведенном состоянии", – сказал Кожокару.

Топ-5 советов, чтобы не попасть в ДТП

Председатель Союза автоводителей Молдовы дал пять советов, которые помогут автовладельцам избежать ДТП в зимних условиях.

Никаких усиленных нажатий на педаль газа. Умеренная езда на низкой или максимум средней скорости. Это первая самая часто встречаемая ошибка – большие скорости на скользкой дороге приводят к тому, что водитель не сможет справиться потом с управлением в случае экстренной ситуации. © Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья Фото - "День жестянщика" в Приднестровье в связи со снегопадом Опасность обгонов. При этом маневре, если вдруг по какой-то причине, выезжая на встречную полосу, левые колеса автомобиля попадают в снежный занос на обочине (она может быть земляной или щебеночной), водитель тоже может потерять управление. Во время обгона его может занести, вынести на встречку, на деревья, которые растут на обочине. Плохая обзорность. Зачастую водители выезжают в путь после снегопада с замерзшими, обледеневшими, грязными окнами и зеркалами и пытаются ориентироваться в дороге. В этом случае обзорность резко снижается, и автовладелец может что-то не заметить на дороге. "Сезонную обувь" для авто никто не отменял. Из-за того, что Молдова – южная страна, ряд водителей не спешат менять автошины на зимние, соответствующие метеорологическим условиям. Двигаться на летней резине, на лысой резине ни в коем случае неуместно в зимних условиях вождения. Летняя резина более жесткая, на морозе она дубеет. Зимняя резина более эластичная и мягкая. Она более динамично сочетается с покрытием. Если у водителя как у профессионала нет необходимого стажа или навыков, тоже лучше за руль зимой просто не садиться.

"Мы констатируем каждую зиму значительное снижение числа машин на дорогах. Многие благоразумно стараются оставить авто дома, передвигаться на общественном транспорте, меньше выходить из дома, и я абсолютно поддерживаю эту инициативу", – сказал Кожокару.

По его мнению, если нет большой необходимости выезжать или нужно добираться несколько остановок, то, конечно, лучше воспользоваться общественным транспортом, а получение удовольствия от управления автомобилем перенести на весну.

"Где-то после 10-15 марта уже автомобилистов, конечно, станет на порядок больше не только в Кишиневе, но и по всей республике", – заключил Кожокару.

© Sputnik Как не замерзнуть в автомобиле

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova