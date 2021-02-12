Названо самое доступное средство для профилактики коронавируса

Минздрава России опубликовал сборник "Временных методических рекомендаций", где были описаны полезные свойства соли при борьбе с COVID-19.

По заверениям медиков, солевой раствор способен существенно снизить число вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний.

Однако, полезной будет не любая соль, а только та, которая содержит селен. Этот элемент является мощным антиоксидантом, ученые не так давно доказали высокую эффективность сочетания цинка, селена и витамина D для выработки антител и укрепления иммунитета человека.

Отоларингологи рекомендуют использовать раствор и для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.

Поэтому соль считается эффективным средством в профилактике коронавируса.

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