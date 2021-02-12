Зеркальная 12.02.2021: что обязательно нужно сделать в этот день

Как сложится судьба тех, кто играет 12.02.2021 свадьбу, можно ли в этот день посещать врача, и на что необходимо обратить внимание каждому, объясняет нумеролог.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Красивая зеркальная дата 12.02.2021 выпала на пятницу. Этот день благоприятен во всех отношениях, заявила в комментарии Sputnik Молдова нумеролог Алла Андон.

"Во-первых, число 12 усиливает наши эмоции, чувства, все наше состояние. Я не удивлюсь, если сегодня начнут люди чувствовать совершенно по-другому и исполнять свои желания на уровне подсознания. Все потому, что 12 число – это число чувства, эмоций, психики априори", – сказала Андон.

Поэтому, как отметила нумеролог, в этот день всем рекомендуется загадывать несколько желаний, прочувствовать их, и они однозначно исполнятся.

Если взять все цифры в совокупности, то, по словам эксперты, речь идет об искушении во всем.

"Почему эта дата называется зеркальной? Это для того, чтобы мы наконец поняли, что такое зеркало души. Посмотрите в свое зеркало, в зеркало своей души", – добавила Андон.

Что ждет тех, кто играет свадьбу 12.02.2021?

Многие влюбленные выбирают для свадьбы красивые даты. Андон рассказала, как скажется сочетание цифр 12.02.2021 на судьбе молодоженов с точки зрения нумерологии.

"Во-первых, в совокупности это судьбоносное число и, если мы говорим о цифре, то получается десять. А десять, уже по колесу фортуны,это в принципе – судьба повернется, в хорошую сторону, конечно. Сегодня благоприятная дата не только для свадьбы, а вообще для того, чтобы понять себя. Феномен "зеркальный" – это что? Я нашел себе вторую половину. Зеркало моей души", – отметила эксперт.

Стоит ли начинать новое дело и ходить к врачу?

Андон обратила внимание на то, что в расчет специалистами берется не просто нумерология, но учитываются и лунные дни.

"В первый лунный день можно загадывать желания, начинать новую работу, окунаться в новую профессию, во все новое, потому что он считается благоприятным. В том числе с точки зрения посещения врачей. Это число говорит, о том, что именно в этот день вы можете пойти и проверить свое здоровье", – заключила Андон.

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