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Артериальное давление.

Метеочувствительность: каково влияние погодных капризов на организм

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210212/33597398/zavisimost-ot-meteousloviy-kakovo-vliyanie-pogodnykh-izmeneniy-na-organizm.html

Резкие погодные изменения сказываются на здоровье. Зависимость от них становится все более распространенной среди населения. Однако у некоторых людей есть к этому "иммунитет".

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Резкие колебания температур, атмосферные изменения напрямую влияют на здоровье людей. Связь между этими факторами довольно сложная.  Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила терапевт-кардиолог Лилия Пуhтяну.

Специалисты обращают внимание, что организм каждого человека по-разному переносит погодные изменения. Эксперты отмечают, что существуют люди чувствительные к метеоусловиям, приспособленные к ним условиям и метеозависимые.  

"Метеочувствительность – это тогда, когда человек напрямую зависим от погодных изменений, и у него обостряются некоторые существующие заболевания. Метеозависимость выражается в нарушении психического равновесия под влиянием атмосферных изменений. Метеоадаптивные, присобсобленные – это те, кто легко адаптируется к любым колебаниям погоды", – объяснила Пуртяну в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В условиях резких перепадов температуры, растет риск сердечных, респираторных заболеваний или депрессивных состояний. Чтобы уменьшить негативные последствия, специалист рекомендует людям совершать больше физических нагрузок, включать в рацион питания свежие фрукты и овощи, и при необходимости обращаться за консультации к врачу.

В Молдове 12 февраля вступил в силу "желтый код" метеоопаности в связи с резким изменением погоды.

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