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Режиссер Эмир Кустурица

Кустурица привился от коронавируса "Спутником V"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (91)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210212/33598571/kusturitsa-privilsya-ot-koronavirusa-sputnikom-V.html

По словам режиссера, ему ввели первую дозу вакцины, второй укол Кустурица сделает через пять дней, согласно плану вакцинации.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом в пятницу сообщило Россотрудничество.

В рамках интервью ведомству режиссер отметил, что уже сделал первый укол, второй последует 17 февраля. При этом Кустурица подчеркнул, что сербы, в основном, доверяют вакцине из России. 

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - цитирует Россотрудничество режиссера.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (91)

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