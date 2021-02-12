Непогода лишила света: на Украине обесточено около 90 населенных пунктов

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Без электроснабжения из-за непогоды на Украине остаются порядка 90 населенных пунктов в шести областях страны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 (время совпадает с кишиневским) 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении.

Во Львовской области без света остаются 38 населенных пунктов, Одесской и Сумской – по 15, Киевской и Черновицкой – по семь и Закарпатской – четыре. К восстановлению электроснабжения привлечены спецбригады.

По данным пресс-службы, остается ограничение на движение грузовиков на ряде дорог в Волынской и Львовской областях. По информации Укравтодора, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

Львовская область - трассы М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Рава-Русская - в пределах области;

- трассы М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Рава-Русская - в пределах области; Волынская область - трассы Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин - Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский - Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка - Локачи) и Т-03-03 Луцк-Дубно.

Для расчистки дорог привлечено более 1,9 тысячи человек и более 1,6 тысячи единиц техники от Службы автомобильных дорог.

Спасатели за сутки отбуксировали 254 транспортных средства, в том числе пять автобусов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova