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Люди на улице во время сильного снегопада в Киеве

Непогода лишила света: на Украине обесточено около 90 населенных пунктов

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210212/33598827/nepogoda-lishila-sveta-na-ukraine-obestocheno-okolo-90-naselennykh-punktov.html

Снегопад, местами с дождем, лишил электроснабжения десятки населенных пунктов в соседней Молдове Украине. Обстановка продолжает оставаться сложной.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Без электроснабжения из-за непогоды на Украине остаются порядка 90 населенных пунктов в шести областях страны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

 "По состоянию на 07.00 (время совпадает с кишиневским) 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении.

Во Львовской области без света остаются 38 населенных пунктов, Одесской и Сумской – по 15, Киевской и Черновицкой – по семь и Закарпатской – четыре. К восстановлению электроснабжения привлечены спецбригады.

По данным пресс-службы, остается ограничение на движение грузовиков на ряде дорог в Волынской и Львовской областях. По информации Укравтодора, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

  • Львовская область - трассы М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Рава-Русская - в пределах области;
  • Волынская область - трассы Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин - Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский - Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка - Локачи) и Т-03-03 Луцк-Дубно.

Для расчистки дорог привлечено более 1,9 тысячи человек и более 1,6 тысячи единиц техники от Службы автомобильных дорог.

Спасатели за сутки отбуксировали 254 транспортных средства, в том числе пять автобусов.

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