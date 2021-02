"Спутник V" – одна из трех самых популярных вакцин против коронавируса

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о том, что "Спутник V" входит в первую тройку мировых вакцин против коронавируса по общему количеству полученных разрешений на использование, обгоняя три вакцины из Китая.

Вакцина "Спутник V" одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ, сообщает РИА Новости.

Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca – 31 страна. В то же время "Спутник V" обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

В пятницу стало известно о том, что еще две страны одобрили применение российской вакцины "Спутник V". Ими стали Черногория и Сент-Винсент и Гренадины.

Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26", - говорится в сообщении.

Beating the RDIF’s own forecast, 26, not 25, nations have become part of the #SputnikV family by the end of this week. The world needs more safe and effective vaccines. At the #SputnikV team we are looking forward to welcoming new family members soon. pic.twitter.com/Th7Y0rOLZW