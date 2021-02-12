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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

"Спутник V" – одна из трех самых популярных вакцин против коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (94)
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Российский препарат против коронавируса "Спутник V" по количеству полученных одобрений в мире вошел в первую тройку вакцин.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о том, что "Спутник V" входит в первую тройку мировых вакцин против коронавируса по общему количеству полученных разрешений на использование, обгоняя три вакцины из Китая.

Президент РФ В. Путин.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Вакцина "Спутник V" одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ, сообщает РИА Новости.

Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca – 31 страна. В то же время "Спутник V" обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

В пятницу стало известно о том, что еще две страны одобрили применение российской вакцины "Спутник V". Ими стали Черногория и Сент-Винсент и Гренадины.

Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26", - говорится в сообщении.

При этом Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где была зарегистрирована российская вакцина.

"Вакцина "Спутник V" одобрена уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке. Данные клинических исследований, опубликованных в ведущем журнале The Lancet, демонстрируют высокую эффективность и безопасность вакцины, которая также является одной из наиболее легких в транспортировке и доступных по цене", – цитирует фонд слова Дмитриева.

Глава РФПИ также отметил, что "Спутник V" получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни".

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.


Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (94)

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