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VI Всебелорусское народное собрание

Названы сроки разработки предложений о поправках в конституцию Белоруссии

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Общество
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Sputnik Молдова
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В Минске проходит VI Всебелорусское народное собрание, в пятницу с докладом выступил президент страны Александр Лукашенко.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Предложения по изменению Основного закона Белоруссии Конституционная комиссия страны разработает до конца 2021 года. Это следует из резолюции Всебелорусского народного собрания (ВНС), которую в пятницу приняли его делегаты, пишет РИА Новости.

"В сфере общественно-политического развития одобрить предложения по:… созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению конституции Республики Беларусь для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум", – говорится в резолюции.

Кроме того, документ одобряет перераспределение полномочий между госорганами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усиление роли политических партий в жизни страны. Резолюция предусматривает обеспечение участия "широких слоев населения" в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, а ВНС признается "высшей формой народного правительства с законодательным закреплением его особого правового статуса".

Делегаты ВНС также одобрили основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы.

Предполагается, что резолюция после принятия делегатами Всебелорусского народного собрания будет направлена президенту страны Александру Лукашенко для рассмотрения и принятия необходимых решений.

Ранее Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект Основного закона будет до конца 2021 года.

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