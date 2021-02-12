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Медицинский работник маске настраивает оборудование

Причина высокой смертности диабетиков от COVID-19 названа

© Photo : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (97)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210212/33605832/prichina-vysokoy-smertnosti-diabetikov-ot-koronavirusa.html

Вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с главным внештатным эндокринологом Минздрава РФ академиком Иваном Дедовым.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В связи с пандемией люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми, но не только из-за поражения сосудов - об этом президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава и академик РАН Иван Дедов рассказал в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом НМИЦ эндокринологии И. Дедовым
© Sputnik / Михаил Климентьев
Президент РФ В. Путин встретился с президентом "НМИЦ эндокринологии" И. Дедовым

Высокую смертность от коронавируса людей с диабетом он объяснил тем, что глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме.

"Самое главное, что здесь эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям, везут одну или две или вовсе не довезут. Поэтому естественно совершенно, здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, легочная наступает, поэтому смертность высокая", – пояснил академик.

На встрече с российским лидером обсуждалась текущая работа центра, а также методы борьбы с эпидемией COVID-19.

Президент РФ В. Путин.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Иван Дедов также рассказал, что в центре предложили свой вариант наиболее эффективного лечения коронавирусной инфекции. Дедов пояснил, что кортикостероиды – гормон надпочечника – регулируют иммунную систему, но останавливают любое аллергическое или другое нежелательное или вредное воздействие. Поэтому их введение останавливает деление вирусов.

Он особо отметил успешную работу российских ученых и медиков, направленную на борьбу с пандемией.

"Я думаю, надо прямо сказать: сегодня Россия, объединившись от президента до волонтеров, имеет уникальные совершенно результаты борьбы с COVID", – подчеркнул академик.

Иван Дедов отмечает в пятницу свое 80-летие, по этому случаю он получил поздравления от главы российского государства. Кроме того,  Владимир Путин присвоил академику звание Героя Труда за "особые трудовые заслуги перед государством и народом".

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (97)

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