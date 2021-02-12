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Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении.

Команда на запуск "Искандеров": завеса секретности приоткрыта

© Photo : Минобороны РФ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210212/33606092/komanda-na-zapusk-Iskanderov-zavesa-sekretnost-priotkryta.html

Приказ имеет видимое текстовое послание, а также скрытую часть с кодом и координатами цели, которую следует поразить.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом "Российской газете" рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области.

У сообщения есть и невидимая часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет задраивается в кабине комплекса и вводит полученный код в бортовой компьютер.

"Затем командир нажимает на кнопку "Режим" и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее", – объясняют военные.

Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью.

© Sputnik / Stringer
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.

Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
© Sputnik
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

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