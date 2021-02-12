Кто, живя в Евросоюзе, им больше всего недоволен

Социологи с 20 ноября по 21 декабря 2020 года опросили по одной тысяче человек в 27 странах-членах ЕС.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Жители Финляндии, Испании и Греции больше представителей других стран-участниц убеждены в том, что ЕС движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса Parlemeter, которые приводятся в сообщении Европарламента.

Опрос проводился на фоне появления финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса и "распространения пессимистических настроений по поводу экономики". По данным специалистов, в целом 39% респондентов сказали, что ЕС движется в правильном направлении, что на 7% выше, чем осенью 2019 года.

При этом доля респондентов, считающих, что ЕС идет в неверном направлении, выше и составляет 45%, этот показатель в последние годы стабилен. В возрастной группе от 40 до 54 лет ответивших таким образом 49%.

В десятку стран с наибольшей долей ответивших, что ЕС идет "в неправильном направлении", входят Финляндия (60%), Испания (59%), Греция (56%), Франция (54%), Чехия (53%), Швеция (51%) и ряд других европейских государств.

При этом доля европейцев, оценивающих положительно членство своих стран в ЕС, достигла рекордно высокого уровня – 63%. В целом 72% опрошенных говорят, что их страна выиграла от членства в Евросоюзе.

Опрос проводился с 20 ноября по 21 декабря 2020 года, в нем приняли участие 27,2 тысячи человек старше 15 лет из 27 стран-членов Евросоюза.

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