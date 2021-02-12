Россия начала разработку ракеты для защиты Земли от падения космических тел

Первый опытный образец носителя, способного вывести на орбиту до семи тонн полезного груза, планируется опробовать в 2028 году.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Многоразовую космическую ракету-носитель разрабатывают на Урале для защиты от падающих на Землю космических тел, ее испытают в 2028 году, сообщило Научно-производственное объединение "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса").

"В настоящее время Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева", – говорится в сообщении на сайте предприятия.

Ракета-носитель, как подчеркивает источник, будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа.

Отмечается, что первый опытный образец ракеты планируется опробовать в 2028 году. Ракету планируется использовать в составе нового космического комплекса, создаваемого уральскими предприятиями - ГРЦ имени Макеева, ЮУрГУ и НИИМаш – и направленного на защиту Земли от падающих космических тел.

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