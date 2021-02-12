Год металлического Быка: изменения к лучшему в условиях "новой реальности"

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Наступивший в пятницу год металлического Быка по буддийскому календарю будет лучше и мягче для мира, чем ознаменовавшийся пандемией и "новой реальностью" прошлый год металлической Мыши.
В этом заверил РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ лама Буда Бадмаев.
В буддийской традиции Новый год встречают согласно лунному счету времени, в 2021 году по Григорианскому календарю праздник выпал на 12 февраля.
Согласно учению, передававшемуся со времен самого Будды, символом каждого года становится сочетание одного из 12 видов животных и одной из пяти стихий.
"Новый год – год металлического Быка – будет лучше, чем прошлый. Все будет восстанавливаться. И в материальном плане, и в духовном – все будет налаживаться. Это процесс становления в новых условиях", – сказал Бадмаев.
По его словам, прошлый год – металлической Мыши (Крысы) – в буддийском календаре был знаменателен тем, что с него начался сразу и новый 12-летний цикл (по числу животных), и новый 60-летний цикл (по числу сочетаний 12 животных и пяти стихий). Такое совпадение в прошлом году и повлияло на весь мир известным образом.
"Когда начинается каждый новый 60-летний временной период, меняется структура времени, отношений. И в прошлом году это произошло. Поэтому пандемия, скажем так, была ожидаема. Должно было произойти что-то, что изменит порядок в мире, – и оно произошло. Фактически мы сейчас живем в новой реальности", – пояснил лама.
Сегодня, по его словам, "люди уже привыкли к мышке и освоились немного". "Естественно, все последствия предыдущего года будут сказываться и в этом году. Так должно быть по закону кармы, в который мы верим. Тем не менее Бык – хорошее, сильное живое существо, оно кормильцем считается. В индуизме это животное является священным, в буддийской мифологии тоже есть такая "священная корова" - ее называют "корова изобилия", – отметил Буда Бадмаев.
Он призвал не только надеяться на лучшее будущее, но и творить его. "Это самое главное, как с цунами: оно прошло – и надо заново строить. Так и здесь: эпидемия проходит, мы все делаем для того, чтобы ее не было и продолжаем жить и радоваться", – напутствовал лама.
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