Год металлического Быка: изменения к лучшему в условиях "новой реальности"

В буддийской традиции Новый год встречают по лунному календарю, в 2021 году праздник выпал на сегодняшнее число.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Наступивший в пятницу год металлического Быка по буддийскому календарю будет лучше и мягче для мира, чем ознаменовавшийся пандемией и "новой реальностью" прошлый год металлической Мыши.

В этом заверил РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ лама Буда Бадмаев.

В буддийской традиции Новый год встречают согласно лунному счету времени, в 2021 году по Григорианскому календарю праздник выпал на 12 февраля.

Согласно учению, передававшемуся со времен самого Будды, символом каждого года становится сочетание одного из 12 видов животных и одной из пяти стихий.

"Новый год – год металлического Быка – будет лучше, чем прошлый. Все будет восстанавливаться. И в материальном плане, и в духовном – все будет налаживаться. Это процесс становления в новых условиях", – сказал Бадмаев.

По его словам, прошлый год – металлической Мыши (Крысы) – в буддийском календаре был знаменателен тем, что с него начался сразу и новый 12-летний цикл (по числу животных), и новый 60-летний цикл (по числу сочетаний 12 животных и пяти стихий). Такое совпадение в прошлом году и повлияло на весь мир известным образом.

"Когда начинается каждый новый 60-летний временной период, меняется структура времени, отношений. И в прошлом году это произошло. Поэтому пандемия, скажем так, была ожидаема. Должно было произойти что-то, что изменит порядок в мире, – и оно произошло. Фактически мы сейчас живем в новой реальности", – пояснил лама.

При этом буддийские наставники осознанно не тревожили общество дурными предсказаниями в начале прошлого года. "Если бы сказали, что сейчас все поменяется и будет плохо, то люди ударились бы в панику – и может, случились бы совсем другие события. А когда мы даем положительные прогнозы и говорим: успокойтесь и давайте вместе справимся с бедствиями и проблемами, которые есть, все не так фатально происходит для общества", - уверен лама.

Сегодня, по его словам, "люди уже привыкли к мышке и освоились немного". "Естественно, все последствия предыдущего года будут сказываться и в этом году. Так должно быть по закону кармы, в который мы верим. Тем не менее Бык – хорошее, сильное живое существо, оно кормильцем считается. В индуизме это животное является священным, в буддийской мифологии тоже есть такая "священная корова" - ее называют "корова изобилия", – отметил Буда Бадмаев.

Знак железа (металлической стихии), добавил он, говорит о том, что и этот год "будет непростой". "Но он помягче, чем предыдущий, который тоже проходил под знаком железа, но с так называемым "мужским оттенком". В новом году не будет таких жестких, категоричных действий в различных областях нашей жизни", – полагает представитель Буддийской традиционной сангхи России.

Он призвал не только надеяться на лучшее будущее, но и творить его. "Это самое главное, как с цунами: оно прошло – и надо заново строить. Так и здесь: эпидемия проходит, мы все делаем для того, чтобы ее не было и продолжаем жить и радоваться", – напутствовал лама.

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