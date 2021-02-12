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Эдинбург. Архивное фото.

Увидеть Шотландию и уйти на 10-дневный карантин: уточнение посольства Молдовы

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (98)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210212/33612404/uvidet-scotland-i-uyti-na-10-dnevnyy-karantin-utochnenie-posolstva-moldova.html

Дорогостоящая самоизоляция в Глазго, Эдинбурге и Абердине: приезжающие могут отбыть карантин только в одном из шести отелей этих трех городов.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. C 15 февраля для граждан, прибывающих в Шотландию, вводится новое ограничение – они должны в обязательном порядке уйти на 10-дневный карантин. Об этом сообщается на странице посольства Молдовы в Великобритании в Facebook.

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Мера не касается тех, кто приехал из общей зоны – Англии, Уэльса, Северной Ирландии, островов Мэн, Нормандского архипелага и из соседней Ирландии.

Самоизолироваться, как отметили в дипмиссии, можно будет в одном из шести отелей, выделенных для отбывающих карантин в крупных городах Абердин и Глазго, а также в столице Шотландии, Эдинбурге.

Карантин в гостиничных апартаментах обойдется в 1750 фунтов стерлингов на одного человека.

В эту сумму включено два тестирования на коронавирус: первый раз на второй день, а затем еще один раз на восьмой день после прибытия.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (98)

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