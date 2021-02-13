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Авиабилет.

Как купить билеты на самолет по самой выгодной цене: советы "профи"

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210213/33606952/kak-kupit-bilety-na-samolet-po-samoy-vygodnoy-tsene-sovety-profi.html

Есть несколько рекомендаций, которые легко запомнить и просто осуществить, чтобы сэкономить на стоимости перелета.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Украинская стюардесса опубликовала у себя в ТикТок простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов.

 

​Девушка посоветовала начинать поиски по будням, ночью или ранним утром. Она пояснила, что в это время цены оказываются ниже.

Еще один совет – выбирать гибкие даты для поездок, пользоваться опцией "календарь низких цен" и покупать билеты заблаговременно. Чем меньше свободных мест на рейс, тем выше стоимость, напомнила стюардесса.

"Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса", – предупредила она.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Алена Матвеева
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Также бортпроводница посоветовала брать билеты на середину недели. Так, цены на рейсы по вторникам, средам и четвергам ниже, чем в выходные и праздничные дни. Кроме того, стоит обратить внимание на вечерние и ночные рейсы – они могут быть дешевле.

Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик "запоминает" это и будет показывать билеты дороже, добавила стюардесса.

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