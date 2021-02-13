Как купить билеты на самолет по самой выгодной цене: советы "профи"

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Украинская стюардесса опубликовала у себя в ТикТок простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов.
Девушка посоветовала начинать поиски по будням, ночью или ранним утром. Она пояснила, что в это время цены оказываются ниже.
Еще один совет – выбирать гибкие даты для поездок, пользоваться опцией "календарь низких цен" и покупать билеты заблаговременно. Чем меньше свободных мест на рейс, тем выше стоимость, напомнила стюардесса.
"Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса", – предупредила она.
Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик "запоминает" это и будет показывать билеты дороже, добавила стюардесса.
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