Щит от радиации: композитный полимер начнут испытывать на МКС осенью

Образцы ткани разместят для тестирования внутри станции и, возможно, снаружи. Для того, чтобы получить информативные результаты, эксперимент будет долговременным.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Новый материал из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации планируется начать тестировать на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров.

"Когда я полечу в октябре, то во время моего полета я мог бы начать этот эксперимент. Он, конечно, будет длительный, потому что надо будет экспонировать не один месяц и даже не полгода. Надо понимать, насколько эта ткань защищает от радиации", – сказал он в видео, опубликованном на странице "Роскосмоса" в YouTube.

По его словам, образцы материала для тестирования будут размещены внутри станции и, возможно, снаружи.

Ранее сообщалось, что новый материал, разработанный Белгородским государственным технологическим университетом имени Шухова и Центром подготовки космонавтов (ЦПК), представляет собой многослойный полимер - углеродный композит.

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