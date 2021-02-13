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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, штангист Юрий Власов.

Спортивный мир прощается с человеком-легендой – тяжелоатлетом Юрием Власовым

© Sputnik / Nikolay Volkov
Общество
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Sputnik Молдова
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Его имя было синонимом силы, высоких спортивных достижений, олимпийской победы, несомненной интеллигентности.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. Об этом "РБК Спорт" рассказал президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

"Власов умер сегодня утром", – подтвердил Агапитов, выразив соболезнования родным и близким спорстмена.

Причиной смерти мог стать тромб, сообщил РИА Новости главный тренер мужской национальной команды Олег Писаревский.

Прощание с Власовым предварительно назначено на 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве.

Олимпийские кольца.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Тяжелоатлет стал олимпийским чемпионом в 1960 году в Риме, победив в тяжелой весовой категории. На его счету серебро Олимпиады 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на первенствах континента.

На протяжении карьеры он установил 31 рекорд мира и 41 рекорд Советского Союза. На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов являлся знаменосцем советской делегации.

После завершения карьеры он занялся литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР. В 1995 году Власов стал депутатом Госдумы, а через год баллотировался на пост президента России.

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