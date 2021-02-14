Удивительные тайны главной молдавской легенды

В заключительной части средневекового документа "Сказание вкратце о молдавскых господарех, отколе начася Молдовскаа земля", о которой шла речь в прошлой статье, приводится известная сегодня в Молдове легенда о том, как Драгош из Марамуреша со своей дружиной, преследуя тура, оказался в незнакомых краях, поразивших охотников своей красотой. Здесь, у реки Молдава, тур был настигнут и убит, а впоследствии основан одноименный город. Так, согласно легенде, было основано Молдавское государство.
С одной стороны, сюжет этого поэтического предания в контексте известных исторических событий рациональный и понятный. С другой - несомненно, что в основе легенды присутствует более глубокий слой доисторических времен, где скрыты основные смыслы важнейших символов, в том числе изображение головы быка на гербе средневекового и современного молдавского государства.
Самый ранний известный сегодня рассказ об охоте Драгоша со своей дружиной на тура и основании Молдавского княжества сохранился в "Сказание вкратце о молдавскых господарех, отколе начася Молдовскаа земля".
С тех пор началась божиим произволением Молдавская земля
Приведем этот важный фрагмент полностью.
"И в них бе человек разумен и мужествен именем Драгожь и поиде себе со дружиною на ловъ зверинъ и наидоша следом за туромъ чрез горы высокие и перейдоша высокиа планины, сии рече горы и переидоша за туром на место долние и краснейшие и наехаша тура у рекы на брегу // под вербою и его убиша и насытишася от лова своего. И прииде им от бога во сръдце мысль, дабых разсмотрили себе на жительство место и вселися ту и съвокупишася единомышлено и восхотеша все пребыти ту и возвратишася воспять и поведаша своим всем о красоте земли и о реках и о криницах [родниках], дабы вселися ту, и ихъ дружина мысли их похвалиша и восхотеша пойти тамо, где они быша и место зглядаша занеже бе место пусто и во край татарскых кочевнищь, и биша челомъ Владиславу, королю угорскому, дабы их отпустил пойти. Владислав же король отпусти их с великою милостью. И пойдоша они от Марамуриша со всею дружиною и з женами и з детми через горы высокие, ово лес просекаа, ово камение прибирая, и прейдоша горы божиею помощию и прийдоша на место где Драгошь тура уби, и возлюбиша и вселишася в ту и выбра из своей дружины себе мужа разумна именем Драгоша и назваша его себе господарем [царем] и воеводою. И оттоле начашася божиим произволением Молдавская земля. И Драгошь воевода насади пръвое мѣсто на рекѣ на Молдавѣ и потомѣ насадиша мѣсто Бани и иные мѣста по рекамъ и по криницамъ и учиниша себѣ печать воеводскую во всю землю турью голову, и господьствовалъ (государствова) (царстововал) (на) воеводствѣ лѣта два".
В кратком изложении эта легенда также присутствует в нескольких других летописях. Позже, в трудах Григоре Уреке, Мирона Костина и Дмитрия Кантемира в сюжет легенды добавляется история с собакой по кличке Молда, от которой якобы и получила название сначала река – Молда, а от нее - страна Молдова.
Впрочем, как будет ясно далее, основа молдавской легенды тесно связана с древнейшими евразийскими мифами и легендами.
Живое существо как образ Бога
В глубочайшей древности, когда люди еще не умели рисовать, ваять и писать, живое существо было образом Творца, его живой иконой. В верхнем палеолите это был дикий бык, мамонт и медведь. По мнению профессора Зубова, дело в том, что в любом изображении, пока его не освятят, жизни нет – это просто доска и краски или статуя.
А вот в быке или медведе жизнь есть, он жив сам по себе. В этом смысле он лучший образ Бога, чем изображение, – по крайней мере, так думал древний человек.
Многие евразийские племена воспринимали землю как мужское божество – владыку животного плодородия; как мужское оплодотворяющее начало, олицетворением, символом которого считался могучий бык.
Быки Кукутень-Триполья
В археологической культуре Кукутень-Триполье, географическим центром которой была территория будущего Молдавского княжества, культовые изображения быков встречается часто, что свидетельствует об особом внимании к этому животному, большой значимости быков в жизни людей.
Небесный бык богини Иштар
В шумерском эпосе о Гильгамеше небесный бык богини Иштар был убит на охоте Энкиду – другом Гильгамеша. Шумерского бога Энлиля сравнивали с диким быком и ревущим ветром.
С одной стороны, мы видим схожесть сюжета в шумерском эпосе и молдавской легенде, а с другой – сакральную сущность быка, которая присутствует и в мифологии других народов.
Например, в угаритской и ханаанской мифологии Ил — верховный Бог-Творец, творец мира, отец многих богов и всего живого, владыка времени. Символом Илу и его сына Баал-Хадада (Балу) был бык.
Убийство Титанами Диониса
В сюжете легенды об охоте Драгоша на тура отражается миф об убийстве титанами Диониса Загрея. Древнее предание повествует, что, когда Дионис принял образ быка, титаны настигли его и растерзали. Куски тела они поместили в треножный сосуд, сварили, поджарили и съели.
Важно отметить, что космогонический миф отражает идею расчленения бога или божественного существа и создание Вселенной из его различных элементов. В этом смысле ярким примером представляется один из подвигов Митры – главным из чудес совершенных им подвигов был его бой со священным быком. Из его крови произрастают растения, она увеличивает плодородие и жизненную силу земли.
Охота Драгоша на тура и мифы о Кадме
Согласно легендам, из Ханаана по повелению царя Агенора во Фракию прибывает его сын Кадм в поисках своей сестры Европы, похищенной обернувшимся в быка Зевсом. Добравшись до дельфийского оракула, Кадм получает от него указания прекратить поиски Европы и следовать за диким быком (по другим версиям – дикой коровой). На месте, где бык лег на лужайке, Кадм основывает город Фивы и страну Беотия. Он убивает животное, принося его в жертву богам, но при этом ему приходится сразиться с драконом.
Рассказ об основании Кадмом Беотии и Фив так же, кстати, как и рассказ об основании Илиона (Трои), схож с легендой об основании Молдавского княжества Драгошем.
Молдавская легенда отличается от древнегреческой лишь местом действия и именем героя. Но фабула, сюжет обоих повествований и отраженный в них основной смысл – основание города и государства пришельцами из других стран – тот же самый (одни пришли из Марамуреша, другие - из Ханаана).
В молдавских сказках отважный герой Фэт-Фрумос противостоит дракону балауру. Интересно, что в мифах о Кадме присутствует и сюжет об убийстве им дракона, охраняющего колодец. В молдавских сказках Фэт-Фрумос также сражается с драконом.
Легенда об основании на Днестре города Каменец
Польский историк XVI века Стрыйковский рассказал легенду об основании в XIV веке у реки Днестр города Каменец.
"…князья Константин, Александр, Федор и Юрий Кориатовичи поехали на охоту и в том месте, где ныне Каменец-Подольский, убили очень много зубров… И, присмотрев подходящее место для замка, помещенное воистину рукой Божией на крепком и неприступном городище, заложили там и построили замок и славный город Каменец, названный от каменной скалы".
В этом рассказе также обнажается сакральный смысл основания города – "место для замка, помещенное воистину рукой Божией". Кроме того, Юрий Кориатович был молдавским господарем.
Заключение
Совокупность рассмотренных сведений позволяет сделать вывод о том, что в легенде об основании молдавского княжества отражены представления древних людей об окружающем мире и его божественной природе, о переселениях и обустройстве племен в новых землях. При этом процесс колонизации сопровождался не только освоением новых территорий, но и столкновением со старым населением.
Также, возможно, что в легенде метафорически представлена версия колонизации Молдавии и ассимиляции старых жителей страны.
Таким образом, сюжет молдавской легенды об охоте Драгоша на тура универсален. Древняя легенда об основании колонистами страны в новых землях сохранялась и передавалась из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Известная уже в каменном веке, творчески переработанная, она воссоздана в молдавской средневековой легенде.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>