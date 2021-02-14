Удивительные тайны главной молдавской легенды

В заключительной части средневекового документа "Сказание вкратце о молдавскых господарех, отколе начася Молдовскаа земля", о которой шла речь в прошлой статье, приводится известная сегодня в Молдове легенда о том, как Драгош из Марамуреша со своей дружиной, преследуя тура, оказался в незнакомых краях, поразивших охотников своей красотой. Здесь, у реки Молдава, тур был настигнут и убит, а впоследствии основан одноименный город. Так, согласно легенде, было основано Молдавское государство.

С одной стороны, сюжет этого поэтического предания в контексте известных исторических событий рациональный и понятный. С другой - несомненно, что в основе легенды присутствует более глубокий слой доисторических времен, где скрыты основные смыслы важнейших символов, в том числе изображение головы быка на гербе средневекового и современного молдавского государства.

Самый ранний известный сегодня рассказ об охоте Драгоша со своей дружиной на тура и основании Молдавского княжества сохранился в "Сказание вкратце о молдавскых господарех, отколе начася Молдовскаа земля".

С тех пор началась божиим произволением Молдавская земля

Приведем этот важный фрагмент полностью.

"И в них бе человек разумен и мужествен именем Драгожь и поиде себе со дружиною на ловъ зверинъ и наидоша следом за туромъ чрез горы высокие и перейдоша высокиа планины, сии рече горы и переидоша за туром на место долние и краснейшие и наехаша тура у рекы на брегу // под вербою и его убиша и насытишася от лова своего. И прииде им от бога во сръдце мысль, дабых разсмотрили себе на жительство место и вселися ту и съвокупишася единомышлено и восхотеша все пребыти ту и возвратишася воспять и поведаша своим всем о красоте земли и о реках и о криницах [родниках], дабы вселися ту, и ихъ дружина мысли их похвалиша и восхотеша пойти тамо, где они быша и место зглядаша занеже бе место пусто и во край татарскых кочевнищь, и биша челомъ Владиславу, королю угорскому, дабы их отпустил пойти. Владислав же король отпусти их с великою милостью. И пойдоша они от Марамуриша со всею дружиною и з женами и з детми через горы высокие, ово лес просекаа, ово камение прибирая, и прейдоша горы божиею помощию и прийдоша на место где Драгошь тура уби, и возлюбиша и вселишася в ту и выбра из своей дружины себе мужа разумна именем Драгоша и назваша его себе господарем [царем] и воеводою. И оттоле начашася божиим произволением Молдавская земля. И Драгошь воевода насади пръвое мѣсто на рекѣ на Молдавѣ и потомѣ насадиша мѣсто Бани и иные мѣста по рекамъ и по криницамъ и учиниша себѣ печать воеводскую во всю землю турью голову, и господьствовалъ (государствова) (царстововал) (на) воеводствѣ лѣта два".

© Photo : Е. Паскарь Статуя Драгош Водэ убивает быка. Сучава (Румыния).

В кратком изложении эта легенда также присутствует в нескольких других летописях. Позже, в трудах Григоре Уреке, Мирона Костина и Дмитрия Кантемира в сюжет легенды добавляется история с собакой по кличке Молда, от которой якобы и получила название сначала река – Молда, а от нее - страна Молдова.

Впрочем, как будет ясно далее, основа молдавской легенды тесно связана с древнейшими евразийскими мифами и легендами.

Живое существо как образ Бога

В глубочайшей древности, когда люди еще не умели рисовать, ваять и писать, живое существо было образом Творца, его живой иконой. В верхнем палеолите это был дикий бык, мамонт и медведь. По мнению профессора Зубова, дело в том, что в любом изображении, пока его не освятят, жизни нет – это просто доска и краски или статуя.

А вот в быке или медведе жизнь есть, он жив сам по себе. В этом смысле он лучший образ Бога, чем изображение, – по крайней мере, так думал древний человек.

Многие евразийские племена воспринимали землю как мужское божество – владыку животного плодородия; как мужское оплодотворяющее начало, олицетворением, символом которого считался могучий бык.

© Photo : Е. Паскарь Голова быка. Деталь барельефа. Античность. Археологический музей, София (Болгария).

Быки Кукутень-Триполья

В археологической культуре Кукутень-Триполье, географическим центром которой была территория будущего Молдавского княжества, культовые изображения быков встречается часто, что свидетельствует об особом внимании к этому животному, большой значимости быков в жизни людей.

Небесный бык богини Иштар

В шумерском эпосе о Гильгамеше небесный бык богини Иштар был убит на охоте Энкиду – другом Гильгамеша. Шумерского бога Энлиля сравнивали с диким быком и ревущим ветром.

С одной стороны, мы видим схожесть сюжета в шумерском эпосе и молдавской легенде, а с другой – сакральную сущность быка, которая присутствует и в мифологии других народов.

Например, в угаритской и ханаанской мифологии Ил — верховный Бог-Творец, творец мира, отец многих богов и всего живого, владыка времени. Символом Илу и его сына Баал-Хадада (Балу) был бык.

Убийство Титанами Диониса

В сюжете легенды об охоте Драгоша на тура отражается миф об убийстве титанами Диониса Загрея. Древнее предание повествует, что, когда Дионис принял образ быка, титаны настигли его и растерзали. Куски тела они поместили в треножный сосуд, сварили, поджарили и съели.

© Photo : Е. Паскарь Статуя Диониса. Археологический музей, Салоники (Греция).

Важно отметить, что космогонический миф отражает идею расчленения бога или божественного существа и создание Вселенной из его различных элементов. В этом смысле ярким примером представляется один из подвигов Митры – главным из чудес совершенных им подвигов был его бой со священным быком. Из его крови произрастают растения, она увеличивает плодородие и жизненную силу земли.

Охота Драгоша на тура и мифы о Кадме

Согласно легендам, из Ханаана по повелению царя Агенора во Фракию прибывает его сын Кадм в поисках своей сестры Европы, похищенной обернувшимся в быка Зевсом. Добравшись до дельфийского оракула, Кадм получает от него указания прекратить поиски Европы и следовать за диким быком (по другим версиям – дикой коровой). На месте, где бык лег на лужайке, Кадм основывает город Фивы и страну Беотия. Он убивает животное, принося его в жертву богам, но при этом ему приходится сразиться с драконом.

© Sputnik / Свердлов Репродукция картины "Похищение Европы" художника Александра Михайловича Герасимова.

Рассказ об основании Кадмом Беотии и Фив так же, кстати, как и рассказ об основании Илиона (Трои), схож с легендой об основании Молдавского княжества Драгошем.

Молдавская легенда отличается от древнегреческой лишь местом действия и именем героя. Но фабула, сюжет обоих повествований и отраженный в них основной смысл – основание города и государства пришельцами из других стран – тот же самый (одни пришли из Марамуреша, другие - из Ханаана).

В молдавских сказках отважный герой Фэт-Фрумос противостоит дракону балауру. Интересно, что в мифах о Кадме присутствует и сюжет об убийстве им дракона, охраняющего колодец. В молдавских сказках Фэт-Фрумос также сражается с драконом.

Легенда об основании на Днестре города Каменец

Польский историк XVI века Стрыйковский рассказал легенду об основании в XIV веке у реки Днестр города Каменец.

"…князья Константин, Александр, Федор и Юрий Кориатовичи поехали на охоту и в том месте, где ныне Каменец-Подольский, убили очень много зубров… И, присмотрев подходящее место для замка, помещенное воистину рукой Божией на крепком и неприступном городище, заложили там и построили замок и славный город Каменец, названный от каменной скалы".

В этом рассказе также обнажается сакральный смысл основания города – "место для замка, помещенное воистину рукой Божией". Кроме того, Юрий Кориатович был молдавским господарем.

Заключение

Совокупность рассмотренных сведений позволяет сделать вывод о том, что в легенде об основании молдавского княжества отражены представления древних людей об окружающем мире и его божественной природе, о переселениях и обустройстве племен в новых землях. При этом процесс колонизации сопровождался не только освоением новых территорий, но и столкновением со старым населением.

Также, возможно, что в легенде метафорически представлена версия колонизации Молдавии и ассимиляции старых жителей страны.

Голова быка изображалась на идолах Радагаста – бога земли бодричей. В свою очередь, Бодричей называли еще ободритами или предецентами, известными также как бродники, которые жили на территории Молдавии и Валахии задолго до основания этих государств (о племени Predauensji в Дакии сообщал К. Птолемей во II в. н. э.). Вероятно, часть из этих бродников позже переселилась к Балтийскому морю (возможно, в V или VI веке) и известна как бодричи. Обращу также внимание, что на гербе земли Мекленбург изображена голова быка.

Таким образом, сюжет молдавской легенды об охоте Драгоша на тура универсален. Древняя легенда об основании колонистами страны в новых землях сохранялась и передавалась из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Известная уже в каменном веке, творчески переработанная, она воссоздана в молдавской средневековой легенде.

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